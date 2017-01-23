О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Помочь Правмиру
Помочь Правмиру
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Постояльцы психоневрологических интернатов смогут жить дома

|
23 января. ПРАВМИР. Министерство труда планирует включить услугу сопровождаемого проживания в реформу психоневрологических интернатов, когда люди с инвалидностью смогут жить в домашних условиях при помощи и поддержке специалиста.
Постояльцы психоневрологических интернатов смогут жить дома

Нововведение может быть реализовано в малокомплектных общежитиях квартирного типа, в социальных деревнях, а также в собственном жилье, пишет газета «Известия».

Помощью и уходом за людьми должен заниматься человек, получивший квалификацию «Специалист по социальному сопровождению инвалида». Соответствующий профстандарт разработают в ближайшее время.

В психоневрологических интернатах России сейчас живут около 150 тысяч человек. Среди постояльцев много людей с физическими нарушениями здоровья, одиноких стариков, не способных позаботиться о себе.

В настоящее время фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводит два пилотных проекта по сопровождаемому проживанию — в Нижнем Новгороде и Пскове. По их результатам будут разработаны нормативные документы на региональном уровне, а затем и на федеральном.

Теги:
, , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Когда закончатся деньги, меня ждет медленная смерть
Когда закончатся деньги, меня ждет медленная смерть
Анна Бессарабова

Обращение к президенту: история человека, который печатает письма ногой

«Без рук, зато с головой»
«Без рук, зато с головой»
Мария Чернова

Сначала он себя похоронил, а потом открыл собственный бизнес

Невыносимая легкость бытия без ребенка-инвалида
Невыносимая легкость бытия без ребенка-инвалида
Елена Мещерякова

А если все эти годы мама была занята не тем?

Благотворительный фонд
Динара Мухтарова: снова двигаться
Динара Мухтарова: снова двигаться
89% собрано / 37350 руб. осталось
Шаг вперед для Тёмы Саркисяна
Шаг вперед для Тёмы Саркисяна
55% собрано / 267050 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
В Екатеринбурге спящего таксиста спасли из загоревшегося авто
Новостная служба "Православие и мир"

Автомобилисты увидели пожар и вытащили таксиста на улицу

"
Церковь празднует перенесение мощей святителя Феофана Затворника
Новостная служба "Православие и мир"

Он был канонизирован в 1988 году, как подвижник веры и благочестия

"
Церковь празднует память святителя Филиппа, митрополита Московского
Новостная служба "Православие и мир"

Обличив царя открыто и отказавшись преподать требуемое благословение ему и толпе опричников, митрополит Филипп навлек на себя царский…

Все статьи автора
Статьи Дня
Когда закончатся деньги, меня ждет медленная смерть
Анна Бессарабова

Обращение к президенту: история человека, который печатает письма ногой

Для чего беречь девочек?
Наталья Ялтанская

Когда тает папино сердце: семья Ялтанских о воспитании девочек и мальчиков:

– Алло, это Иисус
Хавьер Кремадес

Когда родители ушли, раздался телефонный звонок

самое читаемое

Дважды сироты: теперь и в твиттере20,461

Протоиерей Павел Гумеров: Мужчины перестают быть мужчинами12,157

Последний прыжок отшельника: история из борделя10,404

Наталья Скуратовская: Когда церковь превращается в ролевую игру (+видео)8,855

Российских учителей тяготит ЕГЭ и электронные дневники7,595

В Дагестане четвероклассник спас от смерти свою мать6,451

Гермиона и ее рай5,240

Елена Альшанская: С самого начала все пошло неправильно4,695

Глава приемной семьи из Зеленограда отрицает побои детей3,562

В каждом из нас глубоко живет язычество (+аудио)3,398

лучшие авторы

Новостная служба28,975

Анастасия Лотарева20,844

Марина Столяр12,749

Марина Ахмедова12,178

Никита Филатов12,157

Наталия Скуратовская9,897

Дмитрий Емец9,635

Юрий Меркеев5,240

Елена Альшанская4,695

Протоиерей Александр Мень3,398

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть