Постояльцы психоневрологических интернатов смогут жить дома

23 января. ПРАВМИР. Министерство труда планирует включить услугу сопровождаемого проживания в реформу психоневрологических интернатов, когда люди с инвалидностью смогут жить в домашних условиях при помощи и поддержке специалиста.

Нововведение может быть реализовано в малокомплектных общежитиях квартирного типа, в социальных деревнях, а также в собственном жилье, пишет газета «Известия».

Помощью и уходом за людьми должен заниматься человек, получивший квалификацию «Специалист по социальному сопровождению инвалида». Соответствующий профстандарт разработают в ближайшее время.

В психоневрологических интернатах России сейчас живут около 150 тысяч человек. Среди постояльцев много людей с физическими нарушениями здоровья, одиноких стариков, не способных позаботиться о себе.

В настоящее время фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводит два пилотных проекта по сопровождаемому проживанию — в Нижнем Новгороде и Пскове. По их результатам будут разработаны нормативные документы на региональном уровне, а затем и на федеральном.