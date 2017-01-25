Пострадавшей от пожара русской церкви в Сербии нужна помощь

25 января. ПРАВМИР. 14 января в русской православной церкви св. Иоанна Богослова в городе Белая Церковь на северо-востоке Сербии произошел пожар. Храму нанесен ущерб, в огне пострадали часть здания, ценные иконы и утварь.

Речь идет об одном из старейших в Сербии русском православном храме, воздвигнутом в 1931 году эмигрантами из России, нашедшими после гражданской войны 1918 года прибежище в Королевстве сербов, хорватов и словенцев – нынешней Сербии.

В то время Белая Церковь, или по-сербски — Бела Црква, находящаяся у границы Сербии с Румынией, стала одним из оплотов русской белой эмиграции. В городе разместились около 2500 беженцев из России — в основном воспитанники кадетских училищ: Николаевского кавалерийского училища из Петербурга, Мариинского донского института из Новочеркасска, Крымского кадетского корпуса. Там же был основан и Первый русский Кадетский корпус великого князя Константина Константиновича — последний кадетский корпус царской России, в качестве общественной организации он существует до сих пор.

Строительство русской церкви, которой дали имя святого апостола Иоанна Богослова, по решению русского Архиерейского Синода в Сербии началось в 1930 году. Основную часть средств выделил иеромонах Йован. В 1931 году строительство было завершено. Храм был освящен 9 октября 1932 года епископом Теофаном Курским. До 1954 года церковь оставалась под юрисдикцией Русской православной церкви, но затем по решению властей была передана Сербской православной церкви. В 2002 году в храме была проведена реконструкция.

В этом году храм постигла беда. После литургии 14 января, когда все прихожане разошлись, а священник закрыл двери церкви, в помещении церкви произошло возгорание электропроводки. Прибывшие на место происшествия пожарные успели спасти церковь, но часть ее все же выгорела.

Частично сгорела крыша, иконы, в том числе икона Казанской Богородицы и иконы св. Николая и Иоанна Богослова, привезенные из России в 1920 году, предметы, представляющие духовную и культурную ценность русской эмиграции в Сербии.

К настоящему дню силами прихожан и местных властей удалось восстановить кров над выгоревшей частью здания, но балки перекрытий нуждаются в замене. Деньги на ремонт кровли выделила општина (муниципалитет) Бела-Црква.

По словам священника отца Стефана (Йовичича) сейчас сложно сказать, что конкретно и в каком объеме потребуется для обновления храма. Значительную часть восстановительных и отделочных работ из-за погодных условий будет возможно провести лишь с наступлением весны.

Для восстановления русской церкви в Сербии начат сбор средств. Все, у кого есть возможность помочь материально в деле восстановления храма могут перевести свои пожертвования на расчетный счет в сербском Воеводинском банке:

Vojvođanska banka a.d.

Р/ч: 355000320049649756

Srpska Pravoslavna crkvena opština pri hramu sv. Apostola Jovana Bogoslova