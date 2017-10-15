Потерявшегося в Нижегородской области ребенка нашли живым

“В 14:45 в Нижегородской области в окрестностях городского округа Бор группой волонтеров найден пропавший ребенок. Его состояние удовлетворительное”, – сказали ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону.

Мальчика обнаружил волонтер в 1,5 км от развернутого межведомственного оперативного штаба. Ребенку оказана необходимая помощь, информация о его состоянии уточняется.

Ранее сообщалось, что четырехлетний ребенок пропал в субботу в Борском районе Нижегородской области, отправившись вместе с семьей за грибами.

В поисках были задействованы личный состав подразделений регионального управления Росгвардии, сотрудники полиции, МЧС, местные жители, участники поисково- спасательных отрядов “Волонтер” и “Лиза Алерт”. Как отмечали участники отряда “Волонтер”, мальчик потерялся в болотистой местности, где водятся медведи.