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Потерявшегося в Нижегородской области ребенка нашли живым

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15 октября. ПРАВМИР. Ребенок, потерявшийся в Нижегородской области, найден живым.
Потерявшегося в Нижегородской области ребенка нашли живым
Фото: nn.ru

“В 14:45 в Нижегородской области в окрестностях городского округа Бор группой волонтеров найден пропавший ребенок. Его состояние удовлетворительное”, – сказали ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону.

Мальчика обнаружил волонтер в 1,5 км от развернутого межведомственного оперативного штаба. Ребенку оказана необходимая помощь, информация о его состоянии уточняется.

Ранее сообщалось, что четырехлетний ребенок пропал в субботу в Борском районе Нижегородской области, отправившись вместе с семьей за грибами.

В поисках были задействованы личный состав подразделений регионального управления Росгвардии, сотрудники полиции, МЧС, местные жители, участники поисково- спасательных отрядов “Волонтер” и “Лиза Алерт”. Как отмечали участники отряда “Волонтер”, мальчик потерялся в болотистой местности, где водятся медведи.

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