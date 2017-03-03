Поваренная книга “Правмира” – лучшие постные рецепты!

Завтраки
- Каша кукурузно-пшённая
- Гречнево-пшеничная каша с овощами
- Каша ячневая с картофелем
- Каша ячневая с капустой
- Каша перловая с луком и чесноком
- Пшённая каша с тыквой
- Манная каша на ягодах
- Каша ячневая с овощами
- Каша кукурузная
- Каша ячневая с капустой
Первые блюда
- Суп с тыквой и фасолью
- Густой суп с чечевицей, горохом и фасолью
- Густой суп с перловкой и овощами
- Свекольник с гренками
- Луковый суп с тунцом
- Постный ревеневый суп
- Овощной суп с овсяными хлопьями
- Суп из чечевицы с помидорами
- Луковый суп
- Суп из крапивы
Вторые блюда
- Кабачки с ореховой заправкой
- Кускус с горохом и мятой
- Овощное рагу с грибами и мидиями
- Рис с шампиньонами и томатами
- Фасоль с орехами и зеленью
- Гречка с грибами и овощами
- Чечевица с луком и морковью
- Котлеты картофельно-рисовые
- Бережное рагу из грибов
- Картофельно-перловая каша
Закуски
- Салат «Фиеста»
- Белый салат
- Салат из редьки и моркови
- Салат из авокадо и помидоров
- Салат из цветной капусты с помидорами
- Тёплый салат из картофеля с сельдереем
- Салат с чечевицей, авокадо и грейпфрутом
- Салат с креветками и ананасом
- Салат с капустой, яблоками и апельсинами
- Салат с кальмарами и зёрнами граната
Выпечка и десерты
- Постные чебуреки
- Постная медовая коврижка
- Постный яблочный пирог
- Тёртый пирог с брусникой и лимоном
- Слойки с сахаром
- Фруктовый салат
- Постный морковный пирог
- Постное овсяное печенье
- Хворост на минеральной воде
- Пирожное «картошка» постное
Больше постных и не постных рецептов вы можете прочесть на проекте “Правмира” – сайте “Трапеза”.