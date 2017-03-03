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Поваренная книга “Правмира” – лучшие постные рецепты!

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Поваренная книга “Правмира” – лучшие постные рецепты!
VK/Симбирская митрополия

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Закуски

Выпечка и десерты

Больше постных и не постных рецептов вы можете прочесть на проекте “Правмира” – сайте “Трапеза”.

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