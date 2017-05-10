Поверить нашу жизнь и наши идеи Словом Божиим

Я, в общем-то, даже не знаю, к кому я хотел бы обратиться.

Кто должен выступить инициатором и организатором?

Речь идет об оценке важнейших социальных, политических и методологических идей, которыми сейчас живет русское общество.

Об оценке с точки зрения Слова Божия.

От официальных государственных – до неофициальных оппозиционных.

От публично-нецерковных или даже антицековных, до тех, которые пусть и выдаются в самой Церкви за церковные, но церковными, вполне возможно, и не являются.

Возможно, это церковная интеллигенция – образованное священство, монашество и миряне. Кажется, на различных ресурсах и площадках качество богословских дискурсов крепнет, количество образованных людей, способных трезво и без истерик принимать в них участие, растет.

Может быть, это даже какие-то верующие люди из бизнеса, которым интересно было бы посмотреть, а чего стоят все эти нынешние идеи с точки зрения Истины. В конце концов, даже с точки зрения, на что стоит поставить. Потому что если вдруг идеи ведут в одну сторону, а Истина остается в другой стороне, то достижимость целей, к которым ведут эти идеи – под большим вопросом.

Может быть, это будут даже какие-то государственные трезвомыслящие люди, которых может заинтересовать, а является ли идеологическая линия нынешнего руководства церкви, которую оно публично озвучивает, действительно Линией Церкви, Линией Христа? Или государство само загнало церковное руководство в ситуацию, когда то вынуждено озвучивать всецелое согласие с делами и идеями государства. Ну, как покойные патриархи Алексий I, например, или Пимен, говорили советскому государству то, что оно хотело слышать.

Вдруг и правда есть какие-то трезвые государственные мужи, которых интересует такая же трезвая богословская оценка происходящего.

***

Конечно, хотелось бы начать с Церковной интеллигенции, которая в своих представлениях о Добре и зле, в своих оценочных суждениях об актуальных явлениях должна бы иметь опору не в какой-то текущей житейской целесообразности, а во Христе, должна бы иметь укорененность в самой сути христианской Веры.

От Веры, которая от слышания.

А слышание, которое от Слова Божия.

Да и кто вообще может сделать эту работу, кроме Церковной интеллигенции?

Отчего бы ей не собраться в каком-либо протяженном формате и не начать общаться между собой, на разные темы.

Например, почему это вдруг человеконенавистнический угар у нас теперь именуется патриотизмом?

И что такое вообще патриотизм? И бывает ли патриотизм без угара – то есть просто любовь к своим без ненависти к чужим?

И что мы знаем про патриотизм из Писания?

А из Предания?

И вообще, тема “Патриотизм и Христос” какое имеет раскрытие и имеет ли?

И наконец, мне кажется, ключевой вопрос: Что такое Родина?

Опять же, разумеется в христианской перспективе.

Сейчас время, когда люди со всех сторон потрясают знаменами, безо всякого объяснения, что за этими знаменами стоит, какие истинные смыслы. И к знаменам этим требуют сакрального почтения просто из одного того факта, что они знамена. К сожалению, понятие «Родины» и «Патриотизма» – одни из таких знамен.

А вдруг окажется, что «Патриотизм» и «Родина» с точки зрения Слова Божия, Правды Божией – это совсем не то, что имеют ввиду знаменосцы этих знамен?

***

Нужно набраться смелости и начать отвечать на вопросы, разумеется, в христианском контексте:

Как соотносятся Страна и Государство?

А Страна и Родина?

А Родина и Народ?

А что Слово Божие понимает под Народом?

В каких отношениях состоят, например, патриотизм и Спасение?

Или космополитизм и Спасение?

Да и чем нам, собственно и мерить-то все вещи, кроме как Спасением?

А такие понятия, как ближний и иноплеменник, тем более, если иноплеменник сей является гражданином государства, чье руководство противостоит руководству нашего государству?

Ну и самое страшное пытание это “Церковь и Государство”. Всем нам совершенно необходимо, наконец, развернутое богословие этой двоицы.

Требуется качественное богословское осмысление происходящего в стране и мире.

Нужно богословие проблемы войны.

Богословие мира.

Богословие богатства и богословие бедности.

Богословие социальной справедливости и социального неравенства.

Богословие политической борьбы.

Богословие геополитического соревнования.

Богословие победы и богословие поражения.

Насущно необходимо именно сегодня бословское отношение к таким понятиям, как Национальная Гордость, а также Гордость Славою своих Предков.

Нужен развернутый ответ экклезиологов, богословов Церкви, на вопрос о том, должна ли Церковь позволять использовать Себя как средство для достижения добрых земных целей. То есть должна ли Церковь быть средством для укрепления государства, для создания крепкой семьи, для повышения рождаемости, для борьбы с преступностью, для установления справедливости, для исправления нравов и т.д.

Богословие Церкви должно заявить, не является ли величайшим обманом попытка объявить Церковь средством. В то время, когда Она Сама является величайшей и главнейшей Целью.

***

Совершенно необходимо теперь новое богословское осмысление места России и Русской церкви.

Осмысление существования или несуществования Третьего Рима на территории современной Москвы. Особенно это нужно в условиях произошедшего 150 лет назад освобождения греков и балканских славян, а также ренессанса православия, например в бездуховной и безыдейной Америке, с одной стороны, и практически полным уничтожением как русской православной Церкви в 20 веке, так и прекращением существования России, как единственного на Земле Православного Царства, с другой.

А то ведь мы до сих пор уверены, что мы и правда все еще Третий Рим со своими двумя процентами населения, приходящими к Чаше.

Нужно всенепременное осмысление причин духовной катастрофы современной России, когда после устранения внешних причин, препятствующих возвращению русского народа в лоно Церкви, в течение последних двадцати пяти лет ВОЗВРАЩЕНИЯ НЕ ПРОИЗОШЛО. Это катастрофа, с ней надо разбираться. Трагедия невозвращения ко Христу в условиях свободы выбора, назовем ее «Трагедия 2017» – ничуть не менее страшная, чем «Трагедия 1917» – трагедия ухода целого народа от Христа.

***

Очень много вопросов.

Вся эта колоссальная работа должна происходить в условиях свободного общения, дискуссии, обсуждений. В формате конференций или форумов, или какой-то одной многосекционной конференции, или серии, череды конференций. В результате должны появиться на свет публикации, бумажные или цифровые. Они могут противоречить друг другу, это хорошо, в конце концов «явятся искуснейшие», и общество, как церковное, так и просто интересующееся церковной точкой зрения, сможет посмотреть на проблему с точки зрения Главного, сможет оценить с точки зрения перспектив Вечного и Истинного.

И здесь со стороны организационной и финансовой должны бы подключиться люди бизнеса. Золотить купола, благоукрашать храмы и помогать бедным – дело доброе и богоугодное.

Но здесь речь идет об апостольском, возможно, самом главном назначении Церкви, о том, чтобы поверить Светом Слова Божия все эти многочисленные недоумения и донести Свет этого Знания до людей.

Надо обсудить и сформулировать какие-то вещи главные и пытаться доносить их людям.

Понятно, что растление людей – колоссально, народ реально сплочен ненавистью ко всем внешним, а заодно и к внутренним несогласным.

Но мы же тоже можем и обязаны говорить с людьми. У нас есть сайты, журналы, издательства, блоги и пр.

Хотя бы те 2%, которые ходят в храмы, должны бы от нас научиться отличать Крест и дубинку, гвозди Христовы и крылатые ракеты.

***

И вот еще что. Возможно, многие из этих идей, чрезмерная в них вовлеченность, попытка утилитарного оправдания их со стороны Церковных спикеров, налипли подобно шелухе на лице Церкви. И провал попыток вернуть людей в Церковь с помощью этой шелухи, осознание всей их тщетности и бесполезности, а, главное, всей глубины этого провала, даст силы отряхнуться от шелухи. И позволить Свету Христову сиять.

Вот что, может быть, важнее всего.

Мне кажется, дело это Божье.

Давайте трудиться.