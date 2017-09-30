Поздний брак: от “я” до “мы”

В браке двух зрелых людей именно фундамент общих ценностей становится залогом их отношений.

Задача любой супружеской пары – научиться чувствовать друг друга, сообща решать возникающие вопросы, устанавливать гибкие и конструктивные семейные границы, как внешние, так и внутренние. В реализации этой задачи заключается успешное прохождение первого этапа жизненного цикла семьи. В молодости, когда привычки еще не устоялись, подстроиться под нужды другого человека не так сложно. А что происходит, когда в первый брак вступает уже немолодой человек? С какими трудностями он столкнется и есть ли шанс с ними справиться, рассказывает психолог Мария Петрусь.

Сколько стоит одиночество

Безусловно, юным супругам легче менять уклад жизни и свои привычки ради того, чтобы быть рядом с любимым человеком. По классику возрастной периодизации Эрику Эриксону, этому и посвящен возрастной период ранней зрелости (18–40 лет) – поиску спутника жизни и созданию семьи. И дело не только в том, что привычка – вторая натура.

Живя один, человек сам распоряжается своей жизнью, в которой нет места постоянному согласованию планов и действий, типичному для брака. Ведь в отношениях с окружающими людьми (прочими родственниками, друзьями, коллегами) согласования требуются в гораздо меньшем объеме. Решение бытовых компромиссов, с которыми сталкиваются супруги на каждом шагу (кто первый занимает ванную, уходя на работу, какую стирку запустить первой, когда можно взять машину и т. д.), не мучают одиночку.

За такую свободу приходится расплачиваться, и не только менее развитой способностью сотрудничать и идти на уступки. В каждом возрастном периоде мы выбираем, часто неосознанно, определенный вектор дальнейшего развития. Например, для младенца это доверие или недоверие миру, в зависимости от того, каким был его опыт на данном возрастном этапе. А для юноши или девушки это два полюса: близость или одиночество. Умение заботиться о другом человеке, не теряя при этом себя и комфортно размещая свои границы, – вот что понимает Эриксон под близостью. В противовес ей одиночество рассматривается как неспособность разделить с кем-либо свою жизнь.

Не зря в русском языке существуют такие разные слова для описания человека, который живет один. Одинокий, самодостаточный, самостоятельный, независимый, нелюдимый… Один человек мечтает прекратить вынужденное отшельничество, другой ревностно обороняет свои границы от чьих-либо посягательств. При всех отличиях общее у них одно: заставить привыкшего к самостоятельности человека кардинально изменить налаженный быт может только очень серьезная причина, способная перевесить все неудобства. И это уже положительный момент: если зрелый человек готов к радикальным переменам, значит, у него есть мотивация строить отношения и не оказаться в них пассивным потребителем.

У каждого супруга, впервые вступающего в брак в зрелом возрасте, своя история и своя причина, по которой не сложилось с женитьбой или замужеством ранее. Эта предыстория обязательно окажет влияние на будущие отношения и в некотором смысле станет подсказкой: каких сложностей можно ожидать и как с ними справиться. Набор наиболее распространенных причин варьируется в зависимости от пола, хотя есть и общие факторы.

Тысяча и одна причина

И мужчины, и женщины могут долго не вступать в брак из-за завышенных ожиданий. Со временем поставленная для потенциального партнера планка становится более реальной, ведь с возрастом человек начинает увереннее расставлять приоритеты и лучше понимать, на что он готов закрыть глаза, а что остается принципиально важным. И это не всегда грустная иллюстрация пословицы о журавле и синице. Мы меняемся, меняются наши взгляды, появляются новые ориентиры. В зрелом возрасте уже нет смысла кому-то что-то доказывать и гнаться за статусным спутником жизни.

В противовес тем, кто видит себя исключительно семейным человеком и ставит себе цель вступить в брак во что бы то ни стало, есть представители обоих полов, сфокусированные на иных сферах реализации. Как правило, это отличные сотрудники, эффективные руководители, увлеченные исследованиями ученые, выдающиеся деятели искусства. Когда достигнут определенный уровень благосостояния и признания, закрыта важная задача поиска своего места в этой жизни, наступает экзистенциональный кризис, который приносит с собой новые вопросы. Возникает потребность разделить с кем-то плоды своих достижений.

Переоценка ценностей, характерная для рубежа в сорок лет, заставляет искать новый смысл жизни. Вопросу «для чего?» на смену приходит вопрос «для кого?». Возможно, это один из лучших вариантов развития событий в рассматриваемой ситуации брака за сорок. И все-таки очень важно, чтобы супруг видел в родных не только зрителей своего успеха или продолжателей своего дела, но и отдельную личность. Для женщины, которая вступает в поздний брак из-за увлеченности своим делом жизни, будет весьма полезным умение оставить карьерные стремления на работе, не вступая по инерции в конкуренцию с мужем.

Причиной отсрочки встречи с любимым человеком и вступления в брак, как для мужчин, так и для женщин, могут быть зависимые детско-родительские отношения. Инфантильность и выученная беспомощность, которые формируются за долгие годы жизни с гиперопекающей матерью и деспотичным отцом, препятствуют не только развитию отношений с потенциальным супругом, но и самому стремлению создать семью. Прогноз для брака, заключенного в зрелом возрасте по этой причине, неоднозначен. Зависит он прежде всего от желания и способности новобрачного (или новобрачной) расставить здоровые границы между собственной и родительской семьями.

Иногда любую попытку создать семью останавливает страх. Он может быть следствием неуверенности в себе, негативного опыта гендерных отношений, предательства или насилия. Сомнения в том, что кто-то может полюбить и быть рядом, как и осторожность (к чему еще одно разочарование?), срабатывают подобно стоп-крану. Стоит в отношениях появиться намеку на серьезность, как они сходят на нет. Впрочем, порой такие люди будто специально подбирают себе кандидатов, с которыми не может что-либо получиться.

Последние изначально обладают какими-то «не такими» параметрами, на которые можно будет сослаться, объясняя, почему очередные отношения не сложились. Поэтому, если случается вступить в брак представителю этой категории, такое событие является либо следствием настойчивости супруга, либо результатом длительной и упорной работы над собой. И работа эта должна продолжаться и после женитьбы (замужества), поскольку неуверенность в себе, в своей половине, да и вообще в возможности хороших отношений действует по принципу «вода камень точит» и может еще долгое время усложнять жизнь обоим супругам.

Порой созданию семьи препятствует тяжелая болезнь близкого родственника и необходимость постоянного ухода за ним. Личную жизнь приходится откладывать на потом. После многих лет, проведенных в экстремальном режиме, очень важно научиться наслаждаться семейной жизнью, увидеть, что она может проходить без постоянной тревоги и борьбы, в мире и спокойствии. От супруга в данном случае требуется особое терпение и понимание.

Перспективные трудности

Описанные выше причины можно воспринимать не только как сложности, но и как опыт, способный стать источником новых ресурсов – как для одного супруга, так и для пары в целом. Если прежние трудности не просто «замяты» и отложены в дальний угол подсознания, а рассмотрены, проработаны (иногда без специалиста в этом вопросе не обойтись), они могут способствовать личностному развитию и духовному росту пережившего их человека.

Безусловно, в отношениях с нестандартным началом есть свои тонкости, а где тонко – там и рвется. Поэтому некоторые моменты требуют повышенного внимания; зато их конструктивное решение способно только сплотить супругов. Вот некоторые из этих моментов.

У каждого уже есть свои наработки, достижения и представления о будущем: развивать дело всей жизни или выйти на пенсию и отдохнуть от суеты. Жить в городе с высоким темпом сменяющих друг друга событий или в тиши, поближе к природе. Совсем не обязательно, что вѝдение супругов будет совпадать, в то время как каждый из них может ожидать, что именно под него будет подстраиваться вторая половина.

Наличие или отсутствие совместных детей. Брак после сорока совсем не исключает и общего ребенка.

Необходимость наладить отношения с детьми от первого брака одного из супругов.

Уход за родителями в возрасте, который может потребовать максимум терпения, времени и сил.

Решение бытовых и материальных вопросов. Последние могут включать в себя самые разные и достаточно затратные статьи – от обучения в вузе ребенка одного из супругов до лечения пожилой мамы второго. Готовы ли муж и жена активно участвовать в жизни партнера и нести эту нагрузку вместе? Не прозвучат ли слова: «твой сын – ты и оплачивай» или «почему я должен дежурить с твоей мамой»? Подобные ситуации лучше обсудить «на берегу» и еще до свадьбы прояснить позиции каждого из пары, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Как уже говорилось, умение подстраиваться друг под друга дается немного сложнее в силу укоренившихся привычек и образа жизни.

Почему, несмотря на все особенности, поздний первый брак имеет шанс быть счастливым? С возрастом отсеивается лишнее, ведь мнимые приоритеты канули в Лету, а осталось то, что действительно важно. Формируется понимание, чего мы ждем от себя, жизни, человека рядом – с такими ориентирами легче найти родственную душу, не ошибиться в выборе и построить отношения в дальнейшем. Свою роль играет и готовность принимать друг друга без юношеских иллюзий, взвешенно оценивая и достоинства, и недостатки. В браке двух зрелых людей именно фундамент общих ценностей становится залогом их отношений. А что может быть крепче ценностей, проверенных временем?

Иллюстрации: Е. Толстой

Опубликовано в журнале для родителей «Виноград» № 5 (79), сентябрь-октябрь 2017 года.