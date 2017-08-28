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Пожар в доме престарелых произошел в Красноярске

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28 августа. ПРАВМИР. Пожар в частном доме престарелых произошел в Красноярске. Один человек погиб, двое пострадали.
Пожар в доме престарелых произошел в Красноярске
Пожар в Красноярске. Фото: НГС.Новости

В ходе пожара были эвакуированы 40 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС России.

«Сегодня днем произошло загорание в доме престарелых на улице Авиационной краевого центра. На место пожара выехали пожарно-спасательные подразделения, которые по прибытию уточнили, что происходит загорание в трехэтажном здании, производится эвакуация людей. На тушение поданы стволы, объявлен ранг пожара №2», — говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила двести квадратных метров. Обстоятельства ЧП выясняются.

На тушение пожара привлечено 18 единиц техники и 55 человек, от МЧС 14 единиц техники и 45 человек.

Частный пансионат для престарелых «Жемчужина» располагается в отдельно стоящем трехэтажном коттедже по адресу: ул. Авиационная, 24а. На втором и третьем этажах, по данным издания, в пансионате размещены маломобильные пациенты.

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