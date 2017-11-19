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Пожар в Пекине: 19 погибших, 8 пострадавших

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19 ноября. ПРАВМИР. При пожаре в Пекине 19 человек погибли, еще восемь пострадали.
Пожар в Пекине: 19 погибших, 8 пострадавших
Фото: TAСС/Luo Xiaoguang

Пожар вспыхнул около 18.00 в субботу в деревне Синьцзянь в районе Дасин на юге Пекина. Выехавшим на место ЧП пожарным удалось потушить пламя спустя три часа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Глава парткома Цай Ци дал поручение сделать все необходимое для ликвидации последствий ЧП, оказать помощь семьям погибших и пострадавших и расследовать причины происшествия. Он потребовал немедленно проверить каждую деревню, каждый двор и не упускать ни одну потенциальную угрозу происшествия.

По данным телеканала, предполагаемые виновники происшествия задержаны. Не уточняется, подозреваются ли задержанные в поджоге или их обвиняют в халатности.

Мэр распорядился закрыть все промышленные объекты и ликвидировать весь незаконный бизнес в поселках и деревнях.

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