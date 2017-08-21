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Пожар в Ростове-на-Дону локализован на всей площади возгорания

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21 августа. ПРАВМИР. Пожар в Ростове-на-Дону локализован на всей площади возгорания – 10 тысяч квадратных метров.
Пожар в Ростове-на-Дону локализован на всей площади возгорания
Фото: Максим Романов/ТАСС

«Нам удалось избежать человеческих жертв. Были проблемы и с отключением света, и остановки лифта. Пожар был остановлен на улице 7 февраля. Работа предстоит и ночью. Мы поставим световые башни, чтобы эффективно работать ночью. Авиация летать не будет, но наземные силы будут работать всю ночь», – рассказал глава Южного регионального центра МЧС Игорь Одер.

Пожар охватил около 30 домов, эвакуированы 650 человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. К борьбе с огнем привлечено более 2 тысяч человек. Пожар тушат вертолеты МЧС и Росгвардии, а также самолет-амфибия.

За помощью к медикам обратились 45 человек, пострадавших во время пожара. Восемь, в том числе трое сотрудников полиции, госпитализированы с ожогами, сообщают в городской больнице скорой медицинской помощи. Шесть жилых кварталов отключены от газо- и энергоснабжения.

Власти Ростова-на-Дону пообещали разместить людей на ночь в двух школах, а также выплатить им материальную компенсацию.

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