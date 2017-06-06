Пожарный спас рыбака в Новосибирской области и запретил рассказывать об этом

6 июня. ПРАВМИР. Начальник караула пожарно-спасательной части №53 Венгеровского района Новосибирской области Геннадий Кузьмин в нерабочее время спас тонувшего человека из ледяной воды.

55-летний мужчина измерял глубину озера Пигуль и выпал из лодки. Попытки забраться назад и перевернуть лодку успехом не увенчались. Вода была ледяной. Тогда он стал звать на помощь.

Местные жители услышали крики и обратились к Геннадию Кузьмину, который в тот вечер гостил у родителей.

Он быстро собрался, съездил к своему дому за своей машиной и лодкой. Проплыв более 500 метров до пострадавшего, он затащил мужчину, который к тому времени потерял сознание, в лодку, уложил набок, чтобы освободить дыхательные пути от воды, и накрыл окоченевшего мужчину курткой.

«Скорее погрузили его в машину, повезли отогревать, оттирать в баню. Фельдшер, молодой парень Сергей Кондратьев, сработал оперативно. До больницы в Венгерово мужчину могли не довезти – сильное переохлаждение: более 40 минут пробыл он в ледяной воде, почти не было признаков жизни», – цитирует Кузьмина Городской сайт Венгерово.

Инцидент произошел вечером 24 апреля, однако СМИ сообщили о нем только сейчас.

По данным VN.ru, больше месяца рыбак уговаривал своего спасителя рассказать о его подвиге. На этом настаивали и семьи участников событий.