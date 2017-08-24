Пожары в Волгоградской области угрожали 40 населенным пунктам

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова.
«Непосредственно огонь угрожал 40 населенным пунктам, там проживает порядка 12 тысяч человек. Пять тысяч человек были подготовлены к эвакуации. В итоге было эвакуировано 752 жителя, в том числе дети и пациенты Камышинской больницы. Все социальные объекты были сохранены», — сказал Бочаров.
Из 38 муниципальных образований Волгоградской области возгорания и пожары возникли в 21 образовании.
По данным МЧС, всего в ликвидации пожаров задействовано более 5 тысяч человек и более 2 тысяч единиц техники. В среду в 20:00 мск на территории шести населенных пунктов была объявлена локализация пожаров. Более 700 человек были эвакуированы в пункты временного размещения.
По оперативным данным, жертв нет. На территории области пожарами уничтожены более 150 строений. Бочаров добавил, что часть пожаров начались в результате поджогов.
«Да, есть перехлест проводов, мы склоняемся, что по этой причине произошло возгорание в Михайловском районе. Но что касается Городищенского, Среднеактубинского районов, есть предположения о возможности целенаправленных поджогов. Там есть и земельные вопросы, сокрытие определенных недоработок. Умышленные или неумышленные эти действия, это отдельная история, прошу на это обратить внимание», — пояснил Бочаров.
Он добавил, что самая сложная ситуация в городском округе Михайловка, там пожар уже ликвидирован. Также губернатор выделил Камышинский район, где возгорания произошли в промзоне, а также Волгоград, где вспыхнули дачные массивы.
Пожар в Волгоградской области стал вторым крупным пожаром на этой неделе на юге России. В понедельник в Ростове-на-Дону начался пожар, который длился сутки и уничтожил более 100 построек. В результате без крыши над головой остались почти 500 человек.