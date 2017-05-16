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Познер спросил у президента и Патриарха, не осудят ли его за атеизм (видео)

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16 мая. ПРАВМИР. Тележурналист Владимир Познер, завершая свою программу на «Первом канале» в минувший понедельник, прокомментировал приговор Руслану Соколовскому и спросил у президента России Владимира Путина и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, не оскорбляет ли он религиозные чувства верующих, заявляя, что Бога нет.
Познер спросил у президента и Патриарха, не осудят ли его за атеизм (видео)

«Считаю необходимым предупредить вас о том, что меня, возможно, привлекут к суду и приговорят к сроку. Это для меня столь же неожиданно, как и для вас, поэтому позвольте объясниться», – сказал Познер.

Он процитировал решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга в связи с приговором блогеру Руслану Соколовскому.

«По мнению судьи Екатерины Шапоняк, оскорбление чувств верующих было сформировано «через отрицание существования Бога, отрицание существования основателя христианства и ислама Иисуса Христа и Мухаммеда», – сказал Познер.

«Хотел бы напомнить вам, что когда закон об оскорблении чувств верующих был принят три с небольшим года тому назад, многие предупреждали, что он будет использоваться для преследования противников церкви. Вот оно и произошло», – продолжает тележурналист.

«Я, как известно, атеист. Следовательно, считаю, что Бога нет. Я не то чтобы бегаю кругом и кричу «нету, нету» с утра до вечера, но и не скрываю своих убеждений. Я хотел бы получить исчерпывающее разъяснение: исповедуя этот взгляд, я нарушаю Уголовный кодекс РФ? Может быть Патриарх Кирилл скажет, оскорбляю ли я его религиозные чувства, утверждая, что бога нет? Может быть, председатель Конституционного суда скажет мне, имею ли я право думать то, что я думаю, и высказывать то, что я высказываю? Может быть, глава государства внесет ясность, не ожидает ли меня суд и, даст Бог, извините за каламбур, мягкий приговор?», – заключил Владимир Познер.

На минувшей неделе блогер Руслан Соколовский был осужден в Екатеринбурге по статьям «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» (ст. 148 УК РФ), возбуждение национальной розни (ст. 282 УК РФ), незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (138.1 УК РФ).

Соколовский получил условный срок в 3,5 года. СМИ называли блогера «ловцом покемонов» за то, что в одном из своих роликов он ставил эксперимент, посадят ли его в тюрьму за игру в «Покемон Go» в екатеринбургском Храме-на-Крови. Суд обязал Соколовского удалить видеоролики, ставшие предметом судебного разбирательства.

Ранее «Правмир» детально разобрался в том, за что на самом деле осудили блогера Руслана Соколовского. Он неоднократно оскорбительно отзывался не только о верующих, но и о других социальных группах, среди которых инвалиды, тяжелобольные люди, пациенты хосписов, дети с синдромом Дауна, женщины.

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