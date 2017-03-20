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Познер: в России нет условий для инвалидов

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10 марта. ПРАВМИР. Телеведущий Владимир Познер, выступая в эфире латвийской радиостанции Baltkom, ответил на вопросы ведущих об эпизоде с участием танцора Евгения Смирнова в шоу «Минута славы» на Первом канале.
Познер: в России нет условий для инвалидов

«Я высказал свое мнение, и я его не изменил. Одно дело, когда человек с физическими трудностями участвует в соревнованиях, где человеческий фактор – судья – не имеет значения. Где минуты, секунды, килограммы. Это как пришел, так пришел. Кто первый, тот первый.

Другое дело, когда только субъективные суждения идут. Тогда человек получает волей-неволей некоторые преимущества, потому что ты его выделяешь: ведь он же, черт возьми, в таком состоянии!

И я сказал ему, что, на мой взгляд, это неправильно, и что я восхищаюсь вами, но я не буду за вас голосовать», – говорит Познер.

«Я это сказал, я это повторю сто раз. Можно со мной не согласиться. Это не является с моей стороны высокомерием, плохим отношениям к этим людям», – продолжил Познер.

По его словам, его позиция вызвала возмущение ряда лиц, которые очень это педалировали.

«Тут возникли личные отношения, как бы так врезать мне, уже никакого отношения к Евгению Смирнову это не имело», – сказал журналист, отказавшись ответить на уточняющий вопрос, кого он имеет в виду.

«Хорошо бы повозмущались тем, что к инвалидам в России почти нет никакого внимания. Что ни в троллейбусах, ни в автобусах нет специальных лифтов для колясочников. Что выйти из домов они, как правило, не могут. Что очень мало туалетов для них. Мало спусков с тротуаров. Вот вы бы этим возмущались, это было бы правильнее», – добавил телеведущий.

«Менять отношение к людям с физическими недостатками – это работа в школе, работа родителей, работа общества. Когда-то в Европе к ним точно также относились – их прятали, убирали подальше, было такое отношение: не подходить к ним, какие-то они не такие. Это просто надо воспитывать. Для этого безусловно нужно время. И желание», – заключил журналист.

Скандал на шоу «Минута славы» на Первом канале случился после того, как Владимир Познер проголосовал против дальнейшего участия в шоу танцора Евгения Смирнова, у которого нет одной ноги. Другой член жюри – кинорежиссер Рената Литвинова – проголосовала «за», но при этом предложила Смирнову в следующий раз выйти на сцену с протезом.

Эпизод вызвал широкий общественный резонанс. Познер рассказал, что гендиректора канала Константин Эрнст попросил членов жюри вернуться к обсуждению этого эпизода.

В результате в следующем выпуске Владимир Познер и Рената Литвинова объяснили свои слова и попытались уговорить Евгения Смирнова продолжить участие в конкурсе. Однако тот отказался, сославшись на то, что оценки членов жюри теперь точно не будут объективными.

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