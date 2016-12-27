Правительство не будет вводить рецепты на йод и валокордин

27 декабря. ПРАВМИР. Правительство России не будет принимать решение о продаже валокордина, йода и зеленки исключительно по рецептам.

По словам вице-премьера РФ Александра Хлопонина, никакой задачи усложнить доступ к этим препаратам для граждан у правительства не существует.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, значат ли его слова, что валокордин, йод и зеленка по-прежнему будут продаваться без рецепта, Хлопонин сказал: «Конечно, они же выпускаются в небольших упаковках, они соответствующим образом окрашены. Это не жидкость для питья, это все прекрасно понимают» (цитата по «Интерфаксу»).

«То есть, если ребенок разбил коленку, вы не побежите к врачу за рецептом. Йод и зеленка – это то, что нужно сию секунду. Это должно быть в каждом доме», — пояснил чиновник.

При этом, по словам вице-премьера, так называемые «препараты двойного назначения» будут отпускаться строго по рецептам, если они будут продаваться в аптечной сети. «А вообще из аптечной сети это должно пропасть», — добавил он.

Ранее СМИ сообщали, что правительство ограничит продажу спиртосодержащих медицинских препаратов, включая валокордин и настойку боярышника. Тогда Александр Хлопонин говорил, что спиртосодержащие медицинские препараты должны продаваться в аптеках и по рецептам. «Мне кажется, это несерьезно. Поэтому будут ограничения и по таре, и ограничения по местам продажи — это должно продаваться в аптеках и специализированных магазинах», — сказал он.

По словам вице-премьера, «валокордина надо 40 капель, 10 капель, 4 капли выпить, чтобы он имел какой-то (эффект), хотя это не доказано с медицинской точки зрения, что он имеет серьезную помощь, но людям помогает, люди давно это принимают». «Но у тебя в такой небольшой баночке 4 тысячи капель — это на сколько хватит?»— сказал он.