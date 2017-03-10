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Правительство поддержало законопроект об ответственности за склонение к суициду

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10 марта. ПРАВМИР. Правительство РФ поддержало законопроект об уголовной ответственности за склонение к суициду и ужесточение наказания за доведение до самоубийства
Правительство поддержало законопроект об ответственности за склонение к суициду

Соответствующий отзыв правительства опубликован на сайте кабинета министров.

Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни. Кроме того, предусматривается повышение меры уголовной ответственности за доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего.

Проект закона вносится в Государственную Думу депутатом Государственной Думы Ириной Яровой.

Законопроектом предлагается изложить статью 110 Уголовного кодекса Российской Федерации в новой редакции, ужесточив ответственность за доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, а также дополнив данную статью УК частью второй, предусматривающей повышенные меры ответственности за квалифицированные формы доведения до самоубийства или до покушения на самоубийство.

Кроме того, законопроектом предлагается дополнить УК новыми статьями 1101 «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства», 1102 «Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства» и 1512 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего».

Кроме того, по мнению Правительства, реализация предложенного законопроектом подхода должна быть обеспечена установлением законодательного запрета на распространение информации, популяризирующей самоубийство. (В настоящее время подпунктом «в» пункта 1 части 5 статьи 151 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» установлен запрет распространять только призывы к совершению самоубийства и информацию о способах его совершения).

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