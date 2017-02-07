Правительство Венгрии выделило средства на реставрацию и строительство православных храмов

7 февраля. ПРАВМИР. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал распоряжение о выделении государственной субсидии на реставрацию и строительство храмов Венгерской епархии Русской Православной Церкви.

Правительство окажет помощь в реставрации Успенского кафедрального собора в Будапеште, храма Пресвятой Троицы в Мишкольце, храма святителя Николая Мирликийского в Токае, а также в строительстве нового православного храма в Хевизе, сообщает сайт Московской патриархии.

Успенский кафедральный собор Будапешта – старейшая православная церковь Венгрии (строилась в 1791-1801 гг.). Во время Второй мировой войны собор серьезно пострадал, одна из его башен была разрушена.

В 2006-2009 годах были проведены первоэтапные работы по реставрации, в 2016 году Венгерской епархии удалось согласовать выделение средств на вторую, завершающую часть реставрационных работ.