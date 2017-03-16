«Правмир» проводит конкурс историй о Великом посте

16 марта. ПРАВМИР. Великий пост – время открытий, когда мы понимаем о себе что-то важное.

Кто-то находит в себе новые силы на добрые дела, а кому-то удается навсегда победить пагубную привычку. Возможно, именно постом в вашей жизни произошла судьбоносная встреча или настоящее чудо!

Может быть, у вас есть забавная история о первом посте «не по разуму», или рассказ о том, как соблюдает пост ваш ребенок и что он об этом думает.

Если именно постом вы по-настоящему пришли к вере, сделали очередной шаг к Богу, обрели новый взгляд на жизненные трудности – напишите об этом рассказ!

Серьезный или веселый, наводящий на размышления, красивый и вдохновляющий!

Ваши рассказы присылайте по адресу konkurs.pravmira@gmail.com.

Лучшие из них будут опубликованы на «Правмире»! Авторы пяти рассказов получат призы – книги от издательства «Никея» о Великом посте.

Тексты принимаются до 25 марта. Итоги конкурса будут подведены перед Страстной седмицей.