1 ноября. ПРАВМИР. Православная Церковь чтит память святого мученика Уара.

Cвятой мученик Уар (†307) жил в главном городе Египта Александрии и был военачальником Тианской когорты. Веруя в Истинного Бога, но страшась беззаконных идолопоклонников, он скрывал свою веру. Во время начавшегося гонения святой Уар обходил по ночам темницы и ухаживал за заключенными в них христианами: омывал и обвязывал им раны, приносил пищу.

Однажды святой Уар посетил ночью темницу, в которой находились семеро христианских учителей. Святой Уар просил их помолиться, чтобы он избавился от страха перед мучениями и сподобился пострадать за Христа. “Если ты боишься временной муки, то не избежишь и вечной, если страшишься исповедать Христа на земле, то не увидишь Его лица на Небе”, – ответили они. Услышав это, святой Уар почувствовал в себе такую любовь к Богу, что решился претерпеть страдания за Имя Его и остался в темнице. Утром один из мучеников скончался от ран.

Святой Уар, представ вместе с шестью учителями перед наместником, сказал, что он хочет пострадать вместо скончавшегося узника. Святого Уара били палками, тело его строгали железными ножами, затем, прибив к дереву вниз головой, сдирали с его спины кожу, а чрево его терзали до тех пор, пока все внутренности не выпали на землю. Святые молились за него и воодушевляли на подвиг. Наместник приказал увести их обратно в темницу, а святой Уар возопил к ним: “Учители мои! Помолитесь за меня последний раз Христу, ибо я уже разлучаюсь с телом, вас же благодарю за то, что вы привели меня к Вечной Жизни”.

Через несколько часов святой Уар скончался. Мучители вытащили тело его из города и бросили на съедение псам.

Одна благочестивая вдова, блаженная Клеопатра, муж которой был военачальником в Египте, со скорбью смотрела издалека на страдания святого Уара. Когда тело святого было брошено вне города, блаженная Клеопатра ночью тайно принесла его в свой дом и погребла его в спальне. На следующее утро были усечены мечом христианские учители. Блаженная Клеопатра постоянно возжигала свечи над гробом святого Уара и горячо молилась, почитая его великим заступником и ходатаем перед Богом.

Когда гонение утихло, блаженная Клеопатра вернулась в Палестину, в свое родное селение Эдра. Под видом останков своего мужа блаженная Клеопатра перенесла мощи святого мученика Уара и положила в древней гробнице своих предков. Каждый день ходила она к гробнице, ставила свечи, совершала каждение, а по ее примеру и другие христиане стали прибегать к молитвам святого Уара и получали при гробе его исцеления.

Блаженная Клеопатра, видя, что множество христиан собирается ко гробу святого, решила построить в его честь храм. К тому времени сын ее Иоанн достиг семнадцатилетнего возраста. Блаженная Клеопатра испросила для него у царя почетную должность в войске и решила, что начнет он службу по окончании строительства храма. Когда церковь была создана, блаженная Клеопатра призвала епископов, священников и иноков, и честные мощи святого Уара были переложены на драгоценный одр, а сверху мощей блаженная Клеопатра положила пояс и воинскую одежду, которую должен был вскоре надеть ее сын. Она усердно молилась святому Уару, чтобы он был помощником ее сыну и испросил бы для него у Господа то, что будет Ему угодно, а сыну полезно.

По освящении храма, мощи святого Уара положили под престолом, на котором совершили Божественную литургию. После службы блаженная Клеопатра устроила угощение для гостей и вместе с сыном прислуживала им. Внезапно святой Иоанн заболел горячкой и в полночь скончался, оставив мать в безутешном горе. С плачем блаженная Клеопатра устремилась в храм и, припав к гробнице, стала укорять святого мученика: “Так-то отплатил ты мне, угодник Божий, за то, что столько потрудилась для тебя?”.

От крайней усталости и великой скорби блаженная Клеопатра заснула прямо у гроба. В сновидении ей явился святой Уар, который держал за руку ее сына. Оба они были светлы, как солнце, а одежды их были белее снега; на них были золотые пояса и прекрасные венцы на головах. Увидев их, блаженная Клеопатра бросилась к ногам святых, но мученик Уар поднял ее и сказал: “О женщина, что ты жалуешься на меня? Не ты ли сама молила испросить у Бога для него то, что будет Ему угодно и полезно тебе и сыну твоему? Сын твой теперь предстоит Престолу Божию и служит Царю Небесному, но, если хочешь, чтобы он служил царю земному и временному, возьми его обратно”.

Но отрок, сидевший на руках у святого Уара, обнял его и сказал: “Нет, заступник мой! Не слушай матери моей, не лишай меня общения со святыми”. Обращаясь к блаженной Клеопатре, святой Иоанн сказал: “Что ты плачешь, мать моя? Я причислен к воинству Небесному и предстою Христу вместе с Ангелами”.

Блаженная Клеопатра сказала: “Возьмите же и меня с собой, чтобы мне быть с вами”. Но святой Уар ответил: “И здесь, оставаясь на земле, ты все-таки с нами; иди же с миром, а потом, когда повелит Господь, придем взять тебя”.

После этих слов оба они стали невидимы. Придя в себя, блаженная Клеопатра почувствовала несказанную радость и рассказала священникам о видении; вместе с ними она с честью погребла своего сына при гробе святого Уара. После этого, раздав имение свое нуждавшимся, отрекшись от мира, Клеопатра стала жить при церкви святого Уара, проводя день и ночь в посте и молитвах. Каждое воскресенье во время молитвы являлся ей святой Уар с ее сыном. Проведя семь лет в таких подвигах и благоугодив Богу, блаженная Клеопатра преставилась в 327 году.

Святой мученик Уар особенно любим русским народом. К его предстательству прибегают, испрашивая ходатайства о здравии младенцев и малолетних детей, а также облегчения участи душ умерших родственников, не сподобившихся Святого Крещения, и младенцев, умерших во чреве матери или при родах.