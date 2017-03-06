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Православная община помещала захвату храма на Украине

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6 марта. ПРАВМИР. Активисты запрещенной в России организации «Правый сектор» попытались захватить местный храм в Тернопольской области Украины, однако встретили сопротивление.
Православная община помещала захвату храма на Украине

4 марта группа радикалов попыталась захватить местный храм с помощью решения «местного референдума». Однако их поддержало меньшинство селян, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«После длительного заседания в сельском клубе, где планировалось решить судьбу прихода, так называемая инициативная группа, которая склоняла крестьян к переходу, не получила желаемой поддержки», – говорится в сообщении.

Члены местной общины попытались убедить активистов не прибегать к провокациям в селе, поскольку рядом и так находятся два культовых сооружения «Киевского патриархата».

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