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Православная стенгазета № 10 (377)

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Православная стенгазета № 10 (377)

В номере:

– Неделя 2 Великого поста. Святитель Григорий Палама
– Проповедь на Евангельское чтение
– Заповеди Иисуса Христа. 3 заповедь
– Великий пост: в поисках смысла

Выпуск от 10 марта 2017 года. Скачать

Нужен только принтер. 8 листов раз в неделю распечатать и повесить в притворе по благословению настоятеля. Взгляд прохожего зацепится, он остановится, почитает. Задумается. Пора переходить от слов к делу. Даже если только одному человеку чтение этой стенгазеты в чем-то поможет, значит, все не напрасно. Значит, и вы внесли свой вклад в дело миссии.

Стенгазета издается при участии Синодального Информационного отдела Русской Православной Церкви. Святейший Патриарх Кирилл призвал использовать стенгазету портала «Православие и мир» в приходском служении

Архив всех номеров стенгазеты

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