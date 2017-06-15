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Православная стенгазета № 24 (391)

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Православная стенгазета № 24 (391)

В номере:

– Неделя всех святых, в земле Российской просиявших,
– Проповедь на Евангельское чтение митрополита Антония Сурожского,
– Остановиться, чтобы идти
– Вопросы священнику: что такое семья?

Выпуск от 16 июня 2017 года. Скачать

Нужен только принтер. 8 листов раз в неделю распечатать и повесить в притворе по благословению настоятеля. Взгляд прохожего зацепится, он остановится, почитает. Задумается. Пора переходить от слов к делу. Даже если только одному человеку чтение этой стенгазеты в чем-то поможет, значит, все не напрасно. Значит, и вы внесли свой вклад в дело миссии.

Стенгазета издается при участии Синодального Информационного отдела Русской Православной Церкви. Святейший Патриарх Кирилл призвал использовать стенгазету портала «Православие и мир» в приходском служении

Архив всех номеров стенгазеты

Присылайте фотографии стенгазет на адрес gazeta@pravmir.ru. Нам очень нужны ваши отзывы!

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