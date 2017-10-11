О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Православная стенгазета № 41(408)

|
Православная стенгазета № 41(408)

В номере:

– Покров Пресвятой Богородицы,
– Проповедь на Евангельское чтение,
– Настоящая любовь немыслима без свободы,
– Вопрос священнику: как помочь сыну устроиться на работу?

Выпуск от 13 октября 2017 года. Скачать

Нужен только принтер. 8 листов раз в неделю распечатать и повесить в притворе по благословению настоятеля. Взгляд прохожего зацепится, он остановится, почитает. Задумается. Пора переходить от слов к делу. Даже если только одному человеку чтение этой стенгазеты в чем-то поможет, значит, все не напрасно. Значит, и вы внесли свой вклад в дело миссии.

Стенгазета издается при участии Синодального Информационного отдела Русской Православной Церкви. Святейший Патриарх Кирилл призвал использовать стенгазету портала «Православие и мир» в приходском служении

Архив всех номеров стенгазеты

Присылайте фотографии стенгазет на адрес gazeta@pravmir.ru. Нам очень нужны ваши отзывы!

Подписаться на рассылку Правмира (включающую в себя анонс новых выпусков Газеты)

Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Благотворительный фонд
Не инвалид: За жизнь после травмы!
Не инвалид: За жизнь после травмы!
41% собрано / 921000.05 руб. осталось
Зоя — значит жизнь
Зоя — значит жизнь
62% собрано / 48000 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Знаете ли вы Цветаеву? (ВИКТОРИНА)
Редакция портала "Православие и мир"

Проверка знаний читателей в честь дня рождения великой поэтессы

"
Вера Миллионщикова: «Я живу сегодняшним днем»
Редакция портала "Православие и мир"

Памяти той, что основала первый хоспис в Москве

"
Православная стенгазета № 40 (407)
Редакция портала "Православие и мир"

В номере: Преставление преподобного Сергия Радонежского, Проповедь на Евангельское чтение, Как одна девушка растопила сердце неистового язычника, Вопрос…

Все статьи автора
Статьи Дня
Люди не меняются…!/?
Священник Сергий Круглов

Дмитрий Цорионов из движения «Божья воля» и Мария Алёхина из группы «Пусси…

Юле исполнилось 19, и больше в детском доме держать ее не могли
Анна Клепикова

История девушки, которая отчаянно боялась оказаться в ПНИ, но умерла именно там

Она пришла в известный медцентр за помощью, но оттуда ее унесли на носилках
Мария Строганова

Наталья плакала от боли, занимаясь на тренажерах, а все говорили, что так…

самое читаемое

Врач-кардиолог: Дети умирают не от физкультуры43,889

Священник и горе21,854

Чёрный монашеский юмор14,993

Юле исполнилось 19, и больше в детском доме держать ее не могли10,735

8 мальчиков и 1 девочка: зачем американка Лиза осталась в Сибири6,385

Люди не меняются…!/?5,883

Нам сказали, что после Литургии солдаты отправятся прямо в Чечню5,274

Не разбрасываться людьми. Виктор Семенов о правилах бизнеса4,519

Прошли времена, когда церковь принималась как данность3,234

Однажды мы с дочерью не поделили игрушку2,796

лучшие авторы

Новостная служба57,456

Дарья Рощеня21,841

Иона епископ Обуховский14,981

Анна Клепикова10,666

Алла Мождженская6,382

Священник Сергий Круглов5,850

Светлана Сапронова5,263

Анна Данилова4,514

Священник Андрей Стивен Демик3,234

Анна Уткина2,790

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий Словарь Правмира
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть