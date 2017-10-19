О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Православная Церковь чтит память апостола Фомы

|
19 октября. ПРАВМИР. Святой апостол Фома был родом из галилейского города Пансады и занимался рыболовством.
Православная Церковь чтит память апостола Фомы

Услышав благовестие Иисуса Христа, он всё оставил и последовал за Ним. Апостол Фома входит в число Двоенадесятицы святых апостолов, 12 учеников Спасителя.

По свидетельству Священного Писания, святой апостол не поверил рассказам других учеников о Воскресении Иисуса Христа: «Аще не вижу на руку Его язвы гвоздинныя, и вложу перста моего в язвы гвоздинныя, и вложу руку мою в ребра Его, не иму веры» (Ин. 20, 25). На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолу Фоме и показал Свои раны. «Господь мой и Бог мой!» — воскликнул святой апостол (Ин. 20, 28).

«Фома, бывший некогда слабее других апостолов в вере, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — сделался по благодати Божией мужественнее, ревностнее и неутомимее всех их, так что обошел со своей проповедью почти всю землю, не убоявшись возвещать Слово Божие народам диким».

По Церковному Преданию, святой апостол Фома основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии. Проповедь Евангелия апостол запечатлел мученической смертью.

За обращение ко Христу сына и супруги правителя индийского города Мелиапора (Мелипура) святой апостол был заключен в темницу, претерпел пытки, и, наконец, пронзенный пятью копьями, отошел ко Господу. Части мощей святого апостола Фомы есть в Индии, Венгрии и на Афоне. С именем апостола Фомы связана Аравийская (или Арапетская) икона Божией Матери (6 сентября).

Теги:
,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру

Поскольку вы здесь…

… у нас есть небольшая просьба. Все больше людей читают портал "Православие и мир", но средств для работы редакции очень мало. В отличие от многих СМИ, мы не делаем платную подписку. Мы убеждены в том, что проповедовать Христа за деньги нельзя.

Но. Правмир это ежедневные статьи, собственная новостная служба, это еженедельная стенгазета для храмов, это лекторий, собственные фото и видео, это редакторы, корректоры, хостинг и серверы, это ЧЕТЫРЕ издания Pravmir.ru, Neinvalid.ru, Matrony.ru, Pravmir.com. Так что вы можете понять, почему мы просим вашей помощи.

Например, 50 рублей в месяц – это много или мало? Чашка кофе? Для семейного бюджета – немного. Для Правмира – много.

Если каждый, кто читает Правмир, подпишется на 50 руб. в месяц, то сделает огромный вклад в возможность о семье и обществе.

Внести свой вклад

Похожие статьи
Церковь чтит память всероссийских святителей – митрополитов Московских и всея России чудотворцев
Церковь чтит память всероссийских святителей – митрополитов Московских и всея России чудотворцев
Новостная служба "Православие и мир"

Празднуя память святителей в один день, Церковь воздает каждому из них равную честь, как небесным покровителям…

Церковь празднует обретение мощей святителя Гурия, епископа Казанского, и Варсонофия, епископа Тверского
Церковь празднует обретение мощей святителя Гурия, епископа Казанского, и Варсонофия, епископа Тверского
Новостная служба "Православие и мир"

Это произошло при строительстве новой каменной церкви в честь Преображения Господня в 1595 году

Церковь чтит память священномучеников Дионисия Ареопагита, пресвитера Рустика и диакона Елевферия
Церковь чтит память священномучеников Дионисия Ареопагита, пресвитера Рустика и диакона Елевферия
Новостная служба "Православие и мир"

Они были убиты в Галлийской Лютеции (древнее название Парижа) в 96 году, во время гонений при…

Благотворительный фонд
Федотова Кристина: спасти Снегурочку
Федотова Кристина: спасти Снегурочку
19% собрано / 148850 руб. осталось
Захарченко Антон: Лекарства от отчаяния
Захарченко Антон: Лекарства от отчаяния
87% собрано / 47800 руб. осталось
Другие статьи автора
"
В библиотеке Новой Зеландии открыли книжную полку для бездомных, которые не могут оформить абонемент
Новостная служба "Православие и мир"

Кто и зачем прятал книги в укромных местах библиотеки

"
Настоятельница Творожковского Свято-Троицкого монастыря погибла в ДТП
Новостная служба "Православие и мир"

Монахиня Анна (Ткач) была настоятельницей с 2011 года

"
В Третьяковской галерее представят “разгаданную” картину Андрея Иванова
Новостная служба "Православие и мир"

Картина — часть второго заказа для Андрея Иванова от русского церковного представительства в Пекине

Все статьи автора
Статьи Дня
Игумен Петр (Мещеринов): Противоядие от расцерковления
Игумен Петр (Мещеринов)

Почему человек, оставляя своё новоначалие, оставляет и Церковь, а порой и Самого…

“Когда меня забрали в СИЗО, дочке было два года”
Оксана Головко

Ей предстоит вернуть детей, забыть прошлое и простить свою мать

Протоиерей Сергий Адодин: Я нажал нужную кнопку и спас человеку жизнь
Алла Мождженская

Священник, с которым слишком много всего случилось

самое читаемое

Егор Клинаев: Жизнь, наполненная светом15,771

“Когда меня забрали в СИЗО, дочке было два года”12,623

Это все меня ищут?9,438

Греческие священники будут неделю бить в колокола, протестуя против закона о смене пола8,810

Кто писал эти сказки? У ребенка истерика!8,009

Протоиерей Сергий Адодин: Я нажал нужную кнопку и спас человеку жизнь7,677

4 способа читать мысли человека7,583

Игумен Петр (Мещеринов): Противоядие от расцерковления6,248

Настоятельница Творожковского Свято-Троицкого монастыря погибла в ДТП4,792

Фотоблогер Беленький: Россия, которую мы потеряли4,297

лучшие авторы

Новостная служба26,944

Надежда Прохорова24,161

Оксана Головко12,623

Редакция портала "Православие и мир"9,438

Алла Мождженская7,677

Алиса Орлова7,583

Игумен Петр (Мещеринов)6,248

Дарья Рощеня4,427

Мария Строганова3,817

Протоиерей Александр Ильяшенко1,942

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий Словарь Правмира
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
(!) Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить