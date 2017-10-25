Православная Церковь празднует память святителя Мартина Милостивого

25 октября. ПРАВМИР. Святитель Мартин Милостивый, епископ Турский, жил во Франции. Он назван Милостивым за свою благотворительность и попечение о бедных.

До принятия монашества Мартин был военачальником при императоре Юлиане Отступнике (361 – 363) и отличался храбростью. Когда варвары напали на империю, по приказу императора святой Мартин со своим отрядом вышел из города, чтобы сразиться с ними.Встретив на дороге нищего, он отдал ему свою одежду.

Ночью святому явился Господь Иисус Христос и пообещал победу над неприятелем, что вскоре и свершилось. Император торжественно встретил победителя и предложил ему принести жертву идолам в благодарность за одержанную победу.

Но святой Мартин сказал, что хочет принести жертву Христу, с помощью Которого победил врагов, и стать иноком. Император отпустил святого. Через семь лет подвижнической жизни святой Мартин был поставлен епископом Турским. Святитель Мартин имел дар прозорливости и чудотворений. Скончался он в конце IV века.