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Православная Церковь в США молится о прекращении урагана “Ирма”

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9 сентября. ПРАВМИР. Русская Православная Церковь Заграницей молится о прекращении урагана "Ирма" в США.
Православная Церковь в США молится о прекращении урагана “Ирма”

Об этом сообщается на сайте Восточно-Американской епархии РПЦЗ.

По благословению митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона на епархиальном сайте опубликована “Молитва от злорастворений ветров и бури морския” на старославянском и английском языках.

“В свете приближающегося урагана “Ирма”, который угрожает общинам Восточно-Американской епархии и уже причинил значительные разрушения в странах Карибского бассейна, просим настоятелей храмов и игуменов монастырей читать эту молитву за богослужениями, а мирян просим читать ее келейно.”, – говорится на сайте епархии.

Ураган Ирма — мощный атлантический тропический циклон 5 категории. Первый крупный ураган, сформировавшийся в восточной части Атлантического океана после урагана «Джулия» 2010 года и второй крупный атлантический ураган сезона 2017 года. Самый мощный атлантический ураган и самый продолжительный ураган 5 категории за всю историю наблюдений.

Ураган вызвал катастрофические разрушения на островах Барбуда, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Ангилья, Виргинских островах, Теркс и Кайкос и в южной части Багамских Осторовов. “Ирма” угрожает Кубе и Флориде, побережья которой он должен достигнуть утром 10 сентября. На юге штата была проведена эвакуация населения. Общее количество пострадавших от стихии может достичь 26 млн.

В Доминикане в зоне активности урагана находятся около 5 тысяч туристов из России.

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