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Православного иранца защитят в России от казни на родине

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3 ноября. ПРАВМИР. Российские правозащитники выступят за предоставление убежища православному иранцу, которому грозила экстрадиция и смертная казнь на родине.
Православного иранца защитят в России от казни на родине
Фото: pixabay.com

В настоящее время они готовят необходимые документы, чтобы подать прошение по этому вопросу в суд.

Уроженец Ирана Надер Раоуфи был задержан в Екатеринбурге 18 октября за нарушение паспортного режима – его документы, разрешающие пребывание в России, были просрочены. Задержанный был отправлен в приемник для иностранных граждан, где он должен был дожидаться депортации на родину. Однако, как выяснилось, еще в 2014 году Надер Раоуфи сменил религию с ислама на православие, а это в Иране может караться смертной казнью. К решению сложившейся ситуацию подключилась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Представитель епархии — отец Алексей признал, что этот человек действительно получил крещение и является не формально верующим. Сейчас в этом не осталось никаких сомнений. Этот факт является важным аргументом для будущего суда о получении им убежища в России», — заявила омбудсмен порталу 66.RU.

Если суд удовлетворит прошение правозащитников, иранец сможет выехать в третью страну для постоянного проживания. Сейчас Надер остается в екатеринбургском Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России, где его навещает православный священник.

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