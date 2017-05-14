Православные празднуют память преподобного Пафнутия Боровского

14 мая. ПРАВМИР. Православная Церковь отмечает день памяти преподобного Пафнутия Боровского.

Преподобный Пафнутий Боровский родился в 1394 году в селе Кудинове, недалеко от Боровска, и при крещении был назван Парфением. Его отец Иоанн был сыном крестившегося татарина-баскака Мартина.

20-ти лет Парфений оставил родительский дом и в 1414 году принял постриг с именем Пафнутий в Покровском монастыре на Высоком от настоятеля Маркелла. Когда скончался настоятель монастыря, братия избрала его игуменом. Тридцать лет провел преподобный в Покровской обители, где был и настоятелем, и старцем-духовником. На 51-м году жизни он тяжело заболел, оставил игуменство и принял великую схиму.

После выздоровления он ушел из монастыря и поселился с одним иноком на левом берегу реки Протвы, при впадении в нее реки Истерьмы. Вскоре на новое место к нему стала собираться братия. Число иноков быстро возрастало. Был построен новый каменный храм, вместо прежнего деревянного, в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В течение 33 лет преподобный Пафнутий обустраивал монастырь. Он собрал вокруг себя 95 человек братии. Это было самое большое количество монахов за всю историю монастыря.

По свидетельству современников преподобный Пафнутий во всём избегал неумеренности, всегда старался избегать праздности, любил нищету и скудность. Много чудесных историй сопровождало жизнь преподобного и людей, его окружавших. Многие из них описаны в житии преподобного, написанном его учеником святителем Вассианом Саниным, епископом Ростовским, братом преподобного Иосифа Волоцкого.

За неделю до смерти преподобный предсказал свою кончину. Исполнив последнюю молитву и благословив братию, он отошел к Богу 1 мая 1477 года.