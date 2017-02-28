О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Православные чтут память апостола Онисима

|
28 февраля. ПРАВМИР. 28 февраля Церковь вспоминает апостола от семидесяти Онисима, принявшего мученическую смерть в царствование императора Траяна.
Православные чтут память апостола Онисима

Апостол от семидесяти Онисим в молодости был рабом Филимона, христианина знатного рода, жившего в городе Колоссах Фригийской области. Провинившись в чем-то перед своим господином и боясь наказания, святой Онисим бежал в Рим, но там, как беглый раб, попал в тюрьму. В тюрьме он встретился с апостолом Павлом, содержавшимся в узах, был просвещен им и принял святое Крещение. В тюрьме святой Онисим как сын служил апостолу Павлу. Апостол Павел, лично знавший святого Филимона, написал ему письмо, полное любви, прося простить беглого раба и принять его как брата; с этим письмом он отправил святого Онисима к его хозяину, лишив самого себя помощи, в которой очень нуждался.

Святой Филимон, получив письмо, не только простил Онисима, но и отпустил его на волю, послав обратно в Рим к первоверховному апостолу. Впоследствии святой Филимон был рукоположен во епископа города Газы (память его 4 января, 19 февраля и 22 ноября).

После смерти апостола Павла святой Онисим служил апостолам до их смерти и был поставлен ими во епископа. После кончины святых апостолов он проповедовал Евангелие во многих странах и городах: в Испании, Карпетании, в Колоссах, в Патрах. В глубокой старости святой Онисим занял епископский престол в Ефесе, после апостола Тимофея. Когда Игнатия Богоносца вели в Рим на казнь, к нему навстречу вышел епископ Онисим с некоторыми христианами, о чем упоминает святой Игнатий в своем письме к ефесянам.

В царствование императора Траяна святой Онисим был схвачен и приведен на суд к епарху Тертиллу. Он продержал святого 18 дней в темнице, а потом сослал на заточение в город Путиолы. Через некоторое время епарх вызвал узника и, убедившись, что святой Онисим все так же твердо исповедует веру во Христа, подверг его жестокому избиению камнями, после чего святому усекли голову мечом. Тело мученика взяла одна знатная женщина и положила в серебряную раку. Это было около 109 года.

Теги:
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Церковь празднует память равноапостольного Кирилла, учителя Словенского
Церковь празднует память равноапостольного Кирилла, учителя Словенского
Новостная служба "Православие и мир"

Святые Кирилл и Мефодий по праву именуются равноапостольными — они как продолжатели дела апостола Павла несли…

Церковь чтит память архиепископа Серафима (Соболева)
Церковь чтит память архиепископа Серафима (Соболева)
Новостная служба "Православие и мир"

Он был причислен к лику святых на Архиерейском соборе в феврале 2016 года

Православная Церковь чтит Иверскую икону Божий Матери
Православная Церковь чтит Иверскую икону Божий Матери
Новостная служба "Православие и мир"

Икона, стоя на воде, приплыла к Афону.

Благотворительный фонд
Дорога в большой мир для Юленьки Фединой
Дорога в большой мир для Юленьки Фединой
96% собрано / 39899.65 руб. осталось
Поддержите четырехлетнего Колю Степанова
Поддержите четырехлетнего Колю Степанова
84% собрано / 22805.07 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Вице-премьер Голодец предложила перестать строить прямоугольные классы в школах
Новостная служба "Православие и мир"

Оптимальной формой для организации учебного процесса является квадрат

"
В России учредили литературную премию «Лицей» имени Пушкина
Новостная служба "Православие и мир"

Призовой фонд премии составит 4,8 млн рублей

"
Концерт памяти артиста Алексея Петренко прошел в рамках фестиваля «Вселенная Русского Хора»
Новостная служба "Православие и мир"

Алексей Петренко должен был принять участие в концерте, однако скончался за три дня до выступления

Все статьи автора
Статьи Дня
ЕГЭ по истории: как не отравить жизнь математикам
Павел Лукин

Любой нормальный экзамен легко превратить в ненормальный

«Если за тобой придут, связывай простыни и лезь из окна»
Тамара Амелина

Что сказать ребенку, когда в дверь стучат сотрудники опеки

Вся правда об отречении императора
Константин Капков

Почему царь не стал бороться за Россию? Проект «Настоящий Николай»

самое читаемое

10 правил Великого поста40,019

Петров грех, или Почему вера не растет вместе с пивным животиком25,347

Прожить каждый день Великого поста по Евангелию20,108

Постное письмо № 3. Говеть или поститься?12,588

Соленое детство. Отказник11,001

Великий покаянный канон святого Андрея Критского — понедельник10,109

Пусть Господь застанет нас в борьбе9,309

Постное письмо № 2. У ворот рая8,908

Где взять крылья любви для семейной жизни8,873

Не суди другого за то, что он грешит не так, как ты6,173

лучшие авторы

Мария Сеньчукова40,019

Архимандрит Савва (Мажуко)37,118

Редакция портала "Православие и мир"28,922

Протоиерей Павел Великанов25,347

Протоиерей Алексий Уминский20,108

Епископ Иона (Черепанов)15,483

Новостная служба13,336

Александр Гезалов11,001

Протоиерей Максим Денисенко9,836

Протоиерей Алексий Иродов5,332

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть