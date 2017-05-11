О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Православные чтут память апостолов Иасона и Сосипатра, учеников апостола Павла

|
11 мая. ПРАВМИР. Апостол Иасон происходил из Тарса (Малая Азия), он был первым христианином в городе. Апостол Сосипатр был родом из Ахаии.
Православные чтут память апостолов Иасона и Сосипатра, учеников апостола Павла

Оба они стали учениками апостола Павла, который даже назвал их своими «сродниками» (Рим. 16, 21).

Святой Иасон был поставлен епископом в родном городе Тарсе, а святой Сосипатр – в Иконии.

С Евангельской проповедью они отправились на запад и в 63 году достигли острова Керкиры в Ионическом море близ Греции.

Там они построили церковь во имя первомученика Стефана и многих крестили. Правитель острова узнал об этом и заключил их в темницу, где сидели семь разбойников: Саторний, Иакисхол, Фавстиан, Ианнуарий, Марсалий, Евфрасий и Маммий. Апостолы обратили их ко Христу. За исповедание Христа семь узников мученически скончались в котле с растопленной смолой, серой и воском.

Тюремный сторож, видя их мученический подвиг, объявил себя христианином. За это ему отрубили левую руку, потом обе ноги и затем голову. Апостолов Иасона и Сосипатра правитель приказал бить кнутом и снова заключить в тюрьму.

Когда дочь правителя, девица Керкира, узнала, как мученики страдают за Христа, она объявила себя христианкой и раздала все свои украшения нищим. Взбешенный правитель пытался уговорить дочь отречься от Христа, но святая Керкира твердо стояла и против уговоров, и против угроз.

Тогда озлобленный отец придумал ужасное наказание дочери: он приказал поместить ее в отдельной темнице и впустить к ней разбойника и блудника Мурина, чтобы тот обесчестил невесту Христову.

Но когда разбойник подошел к двери тюрьмы, на него напал медведь. Святая Керкира услышала шум и Именем Христовым отогнала зверя, а затем молитвой исцелила раны Мурина. После этого святая Керкира просветила его Христовой верой, святой Мурин объявил себя христианином и тут же был казнен.

Правитель приказал поджечь тюрьму, но святая девица осталась жива. Тогда по приказу злобствующего отца, она была повешена на дерево, удушена едким дымом и расстреляна стрелами. После ее кончины правитель решил казнить всех христиан на острове Керкире. Мученики Зинон, Евсевий, Неон и Виталий, просвещенные апостолами Иасоном и Сосипатром, были сожжены.

Жители Керкиры, спасаясь от гонения, переправились на соседний остров. Правитель с отрядом воинов поплыл, но был поглощен волнами. Сменивший его правитель приказал бросить апостолов Иасона и Сосипатра в котел с кипящей смолой, но когда увидел их невредимыми, со слезами воскликнул: «Боже Иасонов и Сосипатров, помилуй меня!»

Теги:
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Церковь чтит память Моздокской иконы Божьей Матери, защищающей от междоусобиц
Церковь чтит память Моздокской иконы Божьей Матери, защищающей от междоусобиц
Новостная служба "Православие и мир"

После революции 1917 года икона была утеряна, сегодня в Успенской церкви города Моздока находится ее список

Православные чтут память священномученика Василия
Православные чтут память священномученика Василия
Новостная служба "Православие и мир"

Голова приросла к нему, и только шрам на шее указывал на след меча

Церковь чтит память святой Тавифы
Церковь чтит память святой Тавифы
Новостная служба "Православие и мир"

Она была милосердной и добродетельной женщиной

Благотворительный фонд
Помогите Филиппу самостоятельно дышать
Помогите Филиппу самостоятельно дышать
11% собрано / 4202857.28 руб. осталось
Владимир Черевач: снова научиться ходить и говорить
Владимир Черевач: снова научиться ходить и говорить
96% собрано / 51200 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Валентина Матвиенко: следует запретить на использование победной символики в коммерческих целях
Новостная служба "Православие и мир"

Спикер Совета Федерации считает недопустимым коммерциализацию символов Победы

"
Археологи нашли в Москве клад времен Ивана Грозного
Новостная служба "Православие и мир"

Десять монет были спрятаны внутри полой костяной шахматной фигуры слона

"
Доступ к мощам Николая Чудотворца будет организован по 12-13 часов в сутки
Новостная служба "Православие и мир"

Верующие смогут поклониться мощам Святителя Николая Чудотворца в Москве и Петербурге

Все статьи автора
Статьи Дня
Как мне помог Николай Чудотворец (Рассказы читателей)
Редакция портала "Православие и мир"

У многих, если не у каждого из нас, есть личный опыт обращения…

Как готовят мощи святителя Николая для принесения в Россию
Оксана Головко

Левое ребро святого уже извлечено через отверстие для сбора мира

Он говорил, что люди боятся быть глубокими
Валерия Михайлова

Памяти культуролога и кинокритика Даниила Дондурея

самое читаемое

Я пообещала Богу: если выживу, возьму детей из детского дома25,619

Три улыбки21,180

Наступит момент, когда поздно будет присоединяться к Царству13,368

С первого класса они всего лишь статисты11,444

Как отвоевать личное пространство в многодетной семье8,692

10 ответов для тех, у кого только что обнаружили рак6,514

Досадная четверка из-за коньяка5,746

Я превратился в беспомощного мальчика5,702

Челябинская епархия предупредила о подготовке массового суицида4,220

Детские лагеря 2017: стоит ли рисковать ребенком3,423

лучшие авторы

Священник Сергий Круглов19,085

Марина Солотова18,535

Оксана Головко18,320

Редакция портала "Православие и мир"10,552

Новостная служба8,289

Протоиерей Александр Ильяшенко2,993

Сергей Худиев2,893

Дарья Рощеня2,856

Ирина Якушева1,937

Илья Аронович Забежинский1,789

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть