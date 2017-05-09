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Православные чтут память священномученика Василия

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9 мая. ПРАВМИР. Священномученик Василий, епископ Амасийский, жил в начале IV века в Понтийском городе Амасии. Он поддерживал и утешал христиан, страдавших от гонений язычников.
Православные чтут память священномученика Василия

В то время Восточной частью Римской империи правил Ликиний (312-324), зять святого равноапостольного царя Константина Великого (306-337; память 21 мая).

Ликиний лицемерно подписал его «Указ о веротерпимости» (313), который разрешал свободное исповедание христианства, но в душе ненавидел христиан и продолжал их преследовать, возвратившись к язычеству. Ликиний воспылал страстью к служанке своей жены Констанции, праведной деве Глафире.

Святая дева рассказала об этом царице и просила защиты. Переодев праведную Глафиру в мужское платье и снабдив деньгами, царица Констанция удалила ее из города в сопровождении преданных слуг. Императору сказали, что служанка сошла с ума и лежит при смерти. Праведная Глафира по пути в Армению остановилась в городе Амасии, где местный епископ, святитель Василий, дал ей приют.

В то время святитель строил в городе храм. Праведная Глафира передала на его постройку все деньги, полученные от Констанции, и в письме к ней просила прислать еще средства на окончание храма. Царица исполнила ее просьбу. Но письмо праведной Глафиры попало к императору.

Разгневанный Ликипий потребовал от правителя Амасии выслать к нему святителя и служанку. Праведная Глафира скончалась, прежде чем приказ дошел до Амасии. Святителя Василия направили к императору. За ним последовали два диакона, Парфений и Фестим, которые поселились вблизи темницы, куда заключили святителя.

Благочестивый христианин Елпидифор подкупил тюремщиков и каждую ночь вместе с Парфением и Фестимом посещал святителя. Накануне дня суда святитель как обычно пел псалмы и слова «аще вселюся в последних моря и тамо рука Твоя наставит мя и удержит мя десница Твоя» (Пс. 138, 9-10) – трижды пропел со слезами.

Диаконы усомнились, не испугался ли святитель будущих мук, но он успокоил их. На суде святитель Василий решительно отверг предложение императора стать верховным жрецом и был приговорен к смерти.

Елпидифор деньгами задобрил воинов, и они позволили святителю помолиться и поговорить с друзьями перед казнью. После того святитель сказал палачу: «Друг, делай, что тебе приказано», – и спокойно встал под удар меча.

Когда мученик был обезглавлен, Елпидифор пытался выкупить у воинов его останки. Но воины опасались императора и бросили тело и главу святителя в море. После этого Елпидифору трижды во сне предстал Ангел Божий со словами: «Епископ Василий в Синопе и ждет вас». Повинуясь этому зову, Елпидифор и диаконы отплыли в Синоп и там попросили рыбаков закинуть сети. Когда закинули сеть «на счастье» диаконов Фестима и Парфения, ничего не поймали.

Тогда Елпидифор объявил, что он просит закинуть сеть во Имя Бога, Которому он поклоняется. На этот раз сеть вынесла тело святителя Василия. Голова приросла к нему, и только шрам на шее указывал на след меча. Мощи святителя Василия были перевезены в Амасию и погребены в построенном им храме.

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