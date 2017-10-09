Православные и католики займутся восстановлением христианских святынь в Сирии

9 октября. ПРАВМИР. Рабочая группа Русской Православной и Римско-католической церквей займется восстановлением разрушенных христианских святынь в Сирии.

“Создана рабочая группа Русской православной церкви и Римско-католической церкви. Эта группа сейчас составляет каталог разрушенных церквей, и мы будем помогать их восстанавливать”, – сообщил председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в программе “Церковь и мир” на телеканале “Россия-24”.

Он отметил, что, “помимо церквей, надо будет помогать людям восстановить их жилища, многие дома там разрушены либо повреждены”, а “для этого потребуются усилия государства и христианских Церквей”.

Он напомнил, что некоторые сирийские храмы полностью уничтожены, многие монастыри разрушены или разграблены.

“Речь в первую очередь должна идти о масштабных проектах гуманитарного характера. Прежде всего нужно создать для людей, в том числе христиан, все условия для того, чтобы они чувствовали себя в безопасности”, – заявил митрополит.