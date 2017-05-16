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Православные проведут в Киеве молебен о вразумлении депутатов

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16 мая. ПРАВМИР. Молебен перед окнами Верховной Рады Украины о вразумлении депутатов намерены провести православные.
Православные проведут в Киеве молебен о вразумлении депутатов

«Новость о включении скандальных законопроектов №4128 и №4511 в повестку дня сессии Верховной Рады, которая должна состояться на этой неделе в четверг, вызвала волну возмущения среди религиозного сообщества Украины. Во многих областях верующие активно присылают обращения к своим народным избранникам с требованием отозвать эти законодательные инициативы. Для того, чтобы умолить Бога о вразумлении депутатов, они собираются даже провести парламента», – говорится в сообщении Синодального Информационно-просветительского отдела УПЦ.

Представители приходов и монастырей разных епархий УПЦ намерены собраться для проведения молебна под стенами украинского парламента 18 мая в 9:00.

«Верующие граждане Украины убеждены, что антицерковные решения депутатов, направленные на дискриминацию Украинской Православной Церкви и эскалацию религиозных конфликтов, являются не только личным нравственным выбором народных избранников, за который они ответят на Страшном Суде, но и приводят гнев Божий на страну, руководить которой им поручено», – говорится в сообщении Церкви.

Ранее УПЦ сообщила, что около 300 тысяч верующих по всей Украине подписали обращение к Верховной Раде против принятия законопроектов об особом статусе УПЦ.

Кроме того, 17 апреля в 17:00 в Запорожье на Фестивальной площади состоится молитвенное стояние о недопущения принятия антицерковных законопроектов.

Законопроект №4511 «Об особом статусе религиозных организаций…» обяжет религиозные организации, которые управляются из России, заключать специальный договор с Киевом. В противном случае они будут объявлены незаконными. В УПЦ назвали такое намерение нарушающим конституцию в части предоставления права на свободу мировоззрения и вероисповедания.

Кроме того, Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект 4128. По замыслу авторов, законопроект позволит «обеспечить представителей религиозных общин правом на сознательный выбор и свободную и беспрепятственную смену подчиненности религиозным центрам».

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