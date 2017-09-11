О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Ждём Вас!
14
сентября
в 18:00
Православная конференция “IV Даниловские чтения”
Навигация
Важные темы:

Православные верующие не могут ставить под угрозу жизнь и здоровье людей

|
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что акты насилия, связанные с фильмом «Матильда», не могут исходить от верующих людей.
Православные верующие не могут ставить под угрозу жизнь и здоровье людей

Представитель Церкви заявил, что «не только православному христианину, но и любому верующему человеку не придет в голову выражать свое несогласие с чем-либо способом, опасным для жизни и здоровья ни в чем не повинных людей».

«Будь то кинотеатр или автомобили в Москве, — все это говорит о духовном или душевном нездоровье», — добавил он.

Председатель Синодального отдела подчеркнул, что «позиция православной общественности, людей, которые молятся в связи с выходом фильма «Матильда» или направляют обращения в адрес тех, от кого зависит решение о прокате, и акты демонстративного насилия — явления из разных нравственных галактик».

«Мы осуждали, осуждаем и будем осуждать действия псевдорелигиозных радикалов, какой бы религией они ни прикрывались, потому что подобные действия одинаково чужды мировоззрению любого верующего человека», — заключил Владимир Легойда.

Теги:
, , ,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
Владимир Гурболиков: почему я “равнодушен” к истории с фильмом “Матильда”
Владимир Гурболиков: почему я “равнодушен” к истории с фильмом “Матильда”
Владимир Гурболиков

"Не в состоянии я ещё и в это лезть" - написал журналист в фейсбуке

Молитвенные стояния против «Матильды» собрали несколько тысяч человек
Молитвенные стояния против «Матильды» собрали несколько тысяч человек
Новостная служба "Православие и мир"

Инициировала молитвенные стояния депутат Госдумы Наталья Поклонская

Пресс-секретарь Патриарха: высказанное мнение о фильме «Матильда» было моим личным суждением
Пресс-секретарь Патриарха: высказанное мнение о фильме «Матильда» было моим личным суждением
Новостная служба "Православие и мир"

Священник Александр Волков заявил, что высказал личное мнение, а не позицию РПЦ

Благотворительный фонд
Кисаева Владлена: Дождаться трансплантации
Кисаева Владлена: Дождаться трансплантации
74% собрано / 45700 руб. осталось
Лучевая терапия для солнечной Асмик
Лучевая терапия для солнечной Асмик
39% собрано / 189750 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Принятие дискриминационных законов на Украине легализует межконфессиональное противостояние
Владимир Легойда

Новые законы о регулировании церковно-государственных отношений могут ухудшить положение всех религиозных общин Украины, считает Владимир Легойда

"
Владимир Легойда: Миротворчество – основная функция Церкви на международном уровне
Владимир Легойда

За пределами бывшего советского пространства Церковь следует тем же самым принципам миротворчества

"
Владимир Легойда: Взимание чрезмерных процентов усугубляет разделение в обществе
Владимир Легойда

Председатель Синодального отдела считает, что «подобная практика должна быть пресечена государством»

Все статьи автора
Статьи Дня
Онколог Константин Борисов: Лечение рака не должно быть страшнее болезни
Александра Матрусова

Почему хорошо, когда люди бегут к врачу с криком “Спасите!”

Даниловские чтения – в память об основателе Правмира
Анна Данилова

Приходите сами. Приводите друзей. Задавайте вопросы! Мы будем отвечать, будем говорить

“Он ничего не хочет!” Когда ребенок живет без интереса
Протоиерей Максим Первозванский

Протоиерей Максим Первозванский о том, как заставить детей жить, а не впадать…

самое читаемое

Все, что нужно знать о завтра, Господь уже сказал14,960

Православный священник из Флориды: Многие прихожане консервируют дома и уезжают из штата6,256

Что сделала “Ирма” на Карибах (фото)5,961

В этот день Господь потерял единственного друга5,554

Есть ли нам дело до радости Бога4,487

⁠⁠⁠Цветочки Александра Меня4,277

“Он ничего не хочет!” Когда ребенок живет без интереса3,835

Церковь празднует Усекновение главы Иоанна Предтечи3,346

Онколог Константин Борисов: Лечение рака не должно быть страшнее болезни2,611

Православная Церковь в США молится о прекращении урагана “Ирма”2,583

лучшие авторы

Новостная служба15,616

Архимандрит Андрей (Конанос)14,960

Редакция портала "Православие и мир"9,989

Ольга Шульчева-Джарман5,554

Митрополит Антоний Сурожский4,487

Юрий Пастернак4,277

Протоиерей Максим Первозванский3,835

Александра Матрусова2,611

Елена Тулмасова2,115

Анна Данилова945

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть