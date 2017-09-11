Православные верующие не могут ставить под угрозу жизнь и здоровье людей

Представитель Церкви заявил, что «не только православному христианину, но и любому верующему человеку не придет в голову выражать свое несогласие с чем-либо способом, опасным для жизни и здоровья ни в чем не повинных людей».
«Будь то кинотеатр или автомобили в Москве, — все это говорит о духовном или душевном нездоровье», — добавил он.
Председатель Синодального отдела подчеркнул, что «позиция православной общественности, людей, которые молятся в связи с выходом фильма «Матильда» или направляют обращения в адрес тех, от кого зависит решение о прокате, и акты демонстративного насилия — явления из разных нравственных галактик».
«Мы осуждали, осуждаем и будем осуждать действия псевдорелигиозных радикалов, какой бы религией они ни прикрывались, потому что подобные действия одинаково чужды мировоззрению любого верующего человека», — заключил Владимир Легойда.