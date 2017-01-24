Православные врачи из Петербурга изучат опыт клинической смерти

24 января. ПРАВМИР. Общество православных врачей Петербурга собирает истории об опыте клинической смерти.

Материал ляжет в основу научной работы о целесообразности причащения человека, который находится в этом состоянии.

Главная цель работы — понять, осознает ли человек, который находится в состоянии клинической смерти, слова молитвы, сообщает «Лайф».

«Наш настоятель храма Сергей Владимирович, он же отец Сергий, — председатель Общества православных врачей. Он собирается писать научные работы о целесообразности причащения человека, который находится в коме», – цитирует издание слова источника в обществе.

Истории о пребывании в состоянии клинической смерти общество просит присылать по электронной почте.