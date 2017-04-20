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Православный календарь: 20 апреля

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20 апреля. ПРАВМИР. Сегодня православные в числе прочих чтут память преподобных Даниила Переяславского, Георгия, митрополита Митиленского, святого мученика Руфина диакона, мученицы Акилины и с ними 200 воинов, священномученика Аркадия Добронравова пресвитера.
Православный календарь: 20 апреля
Преподобный Георгий

Преподобный Георгий, митрополит Митиленский

Преподобный Георгий с юности вел монашеский образ жизни, совершенствуясь преимущественно в добродетели смиренномудрия. В царствование Льва Исаврянина (716-741) святой претерпел гонения от иконоборцев и получил именование Исповедника.

В годы царствования Константина Порфирородного (780-797) святой Георгий был возведен на архиерейскую кафедру города Митилена, расположенного на острове Лесбос. Жизнь святителя сияла целомудрием и чистотой и была подобна жизни Ангельской. Он имел дар чудотворения, изгонял нечистых духов и исцелял неизлечимые болезни.

Святитель отличался милосердием, щедро помогал всем нуждающимся. В конце своей жизни в 815 году, во время царствования иконоборца Льва Армянина (813-820), святой архипастырь был изгнан и сослан в Херсонес, где и скончался после 820 года. В час его кончины над городом Митилена на небе воссияла яркая звезда.

Преподобный Даниил Переяславский

2Преподобный Даниил Переяславский, в миру Димитрий, родился около 1460 года в городе Переславле-Залесском от благочестивых Константина и Феодосии (в иночестве Фекла).

С детства Даниил имел любовь к благочестивой жизни и христианским подвигам. Постриг принял в монастыре преподобного Пафнутия Боровского; в духовной жизни возрос под руководством святого Левкия Волоколамского (память 17 августа). Затем на родине он посвятил себя подвигу любви к ближним: погребал беспризорных, нищих, безродных.

Услышав о каком-либо человеке, убитом разбойниками, утонувшем или замерзшем на дороге, отец Даниил отправлялся отыскивать мертвое тело, на руках относил его в скудельницу (место захоронения бездомных), погребал, а после поминал усопшего на литургии.

Авторитет преподобного был так высок, что по его просьбе великий князь Василий III освобождал приговоренных к смертной казни и дважды просил его быть крестным отцом своих детей.

Преподобный основал на месте кладбища монастырь. Скончался он 7 апреля 1540 года.

Святой мученик Руфин диакон

Святой мученик Руфин диакон, мученица Акилина и с ними 200 воинов пострадали около 310 года в городе Синопе на Черном море при императоре Максимиане (305-311).

Когда святой диакон Руфин был посажен в темницу за исповедание христианской веры, мученица Акилина заботилась о нем и за это была также взята под стражу. В темнице своими чудесами они обратили 200 воинов ко Христу и все вместе были усечены мечом.

Священномученик Аркадий Добронравов

0Протоиерей Аркадий Добронравов родился в 1868 году в Казанской губернии (ныне Чувашия) в семье диакона Павла Добронравова.

Окончив в 1889 году Казанскую духовную семинарию, Аркадий начал служить. В 1898 году отец Аркадий за участие в работе Красного Креста во время русско-японской войны награжден серебряной медалью на двойной Александровской ленте.

В 1912 году награжден орденом Святой Анны 3 степени, возведён в сан протоиерея.

30 апреля 1931 года протоиерей Аркадий был обвинен в антисоветской агитации (противодействовал закрытию церквей). 10 июня его на 5 лет отправили отбывать наказание в мордовские лагеря. Скончался в заключении 20 апреля 1933 года.

27 декабря 2007 года решением Священного Синода Аркадий Добронравов канонизирован в лике новомучеников и исповедников российских.

20 апреля также вспоминают святого мученика Каллиопия, преподобного Серапиона монаха, а также преподобномученицу Евдокию Павлову.

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