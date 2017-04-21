Православный календарь: 21 апреля

21 апреля. ПРАВМИР. Сегодня православные отмечают праздник в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», а также вспоминают святых Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними.

Икона Божией Матери «Живоносный Источник»

4 апреля 405 года будущий император Византии Лев встретил в роще близ Константинополя, недалеко от Золотых ворот, слепца, который устал и сбился с дороги. Лев пожалел его, отвел в тень, усадил отдохнуть, а сам отправился к источнику, чтобы набрать воды и напоить слепца, но вдруг услышал голос: «Лев! Не ищи воды далеко, она здесь близко» — и действительно нашел в роще источник.

После того, как Лев напоил слепца, тот прозрел и самостоятельно отправился в Константинополь. А Лев, когда в 457 году стал императором, приказал очистить источник и построить над ним храм в честь Богородицы, назвав его Живоносным Источником.

Храм неоднократно перестраивался и украшался, пока после падения Константинополя 29 мая 1453 года не был разрушен и восстановлен только в 1833 году. Теперь здесь женский монастырь.

Несмотря на известную дату, празднование обновления Константинопольской церкви Живоносного источника совершается не 4 апреля, а в пятницу Светлой недели. И в этот же день совершается празднование одноименной иконе.

Прообразом иконы Божией Матери «Живоносный Источник» является древняя греческая Богоматерь. Первое время списки с иконы «Живоносный источник» делались без изображения непосредственно самого источника. Чуть позже в композицию образа иконописцы начали включать изображение чаши, а на еще более поздних списках иконы появляется изображение фонтана или водоема. В русской традиции иконописцы изображали колодец — как символ источника.

В церковной традиции пятница Светлой недели выделяется особым образом — в этот день впервые после Крещения во всех храмах совершается освящение воды.

Святые апостолы от 70-ти: Иродион, Агав, Асинкрит, Руф, Флегонт и Ерм

Святые Иродион, Агав, Асинкрит, Руф, Флегонт и Ерм принадлежат к числу 70 апостолов, избранных Христом и посланных Им на проповедь (память Собора 70 апостолов 4 января).

Святой апостол Иродион был родственником апостола Павла и его спутником во многих путешествиях.

Когда христианство распространилось на Балканском полуострове, апостолы Петр и Павел поставили апостола Иродиона епископом города Патары. Апостол Иродион ревностно проповедовал Слово Божие и обратил в христианство многих греков-язычников и иудеев.

Разъяренные проповедью апостола, идолопоклонники и иудеи, сговорившись, напали на святого Иродиона, стали избивать палками и забрасывать камнями. Один из мучителей ударил его ножом, и апостол упал. Но когда убийцы скрылись, Господь восставил его невредимым.

После того святой Иродион еще долгие годы сопутствовал апостолу Петру. Когда святой апостол Петр был распят († ок. 67) одновременно с ним, а также вместе со святым Олимпом, был усечен мечом и апостол Иродион.

Святой апостол Агав обладал даром пророчества. Он предрек (Деян. 11, 27-28) голод во времена императора Клавдия (41-52) и предсказал страдания апостола Павла в Иерусалиме (Деян. 21, 11). Апостол Агав проповедовал в разных странах и многих язычников обратил ко Христу. Апостол Руф, которого приветствует святой апостол Павел в Послании к Римлянам (Рим. 16, 13) был епископом в греческом городе Фивы; апостол Асинкрит (Рим. 16, 14) – епископом в Гиркании (Малая Азия); апостол Флегонт – в городе Марафоне (Фракия), апостол Ерм – в Далматии (известен также еще один апостол от 70 по имени Ерм, который занимал кафедру во фракийском городе Филиппополе).

Все апостолы за свое бесстрашное служение Христу перенесли жестокие страдания и удостоились мученической кончины.