Православный календарь: 22 апреля

22 апреля. ПРАВМИР. Сегодня православные вспоминают святого мученика Евпсихия, мучеников Дисана епископа, Мариава пресвитера, Авдиеса и прочих 270-ти, святого преподобномученика Вадима архимандрита и мученика Гавриила Фомина.

Святой мученик Евпсихий Кесарийский

Святой мученик Евпсихий родился в городе Кесарии Каппадокийской и получил христианское воспитание от своих знатных родителей.

Во время царствования Юлиана Отступника (361–363) вступил в христианский брак. В Кесарии тогда находился языческий храм богини Фортуны, очень почитаемой Юлианом Отступником. В то время как шло брачное торжество Евпсихия, язычники устроили жертвоприношение богине Фортуне.

Святой Евпсихий воспламенился ревностью о Господе, собрал народ и разрушил языческий храм. Разъяренный император Юлиан обрушил свой гнев не только на святого Евпсихия, но и на все население этого города. Одних граждан он казнил, более почетных отправил в изгнание; христианское духовенство было взято на военную службу, а у церквей отнято имущество.

Святого Евпсихия Юлиан велел любыми мучениями принудить принести жертву идолам. В течение многих дней святого страдальца истязали на виселице, а также железными когтями. Но вера его была тверда, и судья отдал приказание усечь мученика мечом († 362).

После гибели Юлиана Отступника христиане города Кесарии воздвигли прекрасную церковь над гробом святого Евпсихия и от его мощей получали помощь и исцеления.

Святые мученики епископ Дисан, пресвитер Мариав, Авдиес и прочие 270

Святые мученики епископ Дисан, пресвитер Мариав, Авдиес и прочие 270 приняли мученическую смерть († около 362–364) от персидского царя Сапора II. В плену они отказались отречься от христианской веры.

Святой преподобномученик Вадим

Святой преподобномученик Вадим архимандрит родился в IV веке в персидском городе Вифлапате, происходил из богатой и знатной семьи. В молодых годах он был просвещен христианским учением. Святой раздал часть имения и ушел в пустыню, где на свои средства основал монастырь. Для уединенной молитвы он уходил на гору и однажды удостоился видеть Славу Божию.

В то время персидский царь Сапор (310–381) начал преследовать христиан. Святого Вадима взяли вместе с семью учениками и ежедневно истязали в темнице, добиваясь, чтобы они отреклись от Христа и поклонились солнцу и огню. Но преподобный Вадим и его ученики твердо держались христианской веры. Четыре месяца пробыли исповедники в тюрьме. Все это время святой Вадим был духовным вождем и опорой для христиан, живших в Персии.

Один из приближенных царя Сапора, Нирсан, исповедовавший христианство и даже перенесший за это заключение в темницу, не выдержал испытания и отрекся от Христа. Он обещал выполнить любое повеление царя. Сапор потребовал от Нирсана, чтобы он собственноручно отсек голову святому Вадиму. За это он обещал ему прощение и награду. Нирсан не смог побороть в себе страха новых мучений и согласился ступить на предательский путь Иуды. Но руки его дрожали, и он не смог сразу отсечь голову святому.

Преподобномученик Вадим стоял неподвижно, перенося страшные удары, пока убийце не удалось наконец отрубить ему голову († 376). Возмездие за отречение не замедлило постигнуть несчастного: терзаемый совестью, он покончил с собой, бросившись на меч. После смерти царя Сапора 7 учеников преподобномученика Вадима вышли из темницы.

Мученик Гавриил Фомин

Гав­ри­ил Фо­мин ро­дил­ся в 1882 го­ду в се­ле Ива­че­во За­рай­ско­го уез­да в се­мье кре­стья­ни­на Ха­ри­то­на Фо­ми­на. Глу­бо­ко ве­ру­ю­щий че­ло­век, Гав­ри­ил по­мо­гал свя­щен­ни­ку в хра­ме и ис­пол­нял при церк­ви обя­зан­но­сти сто­ро­жа, ино­гда пел на кли­ро­се.

7 сен­тяб­ря 1938 го­да он был аре­сто­ван и об­ви­нен в рас­про­стра­не­нии контр­ре­во­лю­ци­он­ной кле­ве­ты и ве­де­нии раз­го­во­ров о ско­рой ги­бе­ли со­вет­ской вла­сти. По­сколь­ку Гав­ри­ил не со­гла­сил­ся при­знать лож­ных об­ви­не­ний, бы­ли вы­зва­ны «сви­де­те­ли», неко­то­рые из ко­то­рых слу­жи­ли неглас­ны­ми со­труд­ни­ка­ми НКВД; они и под­твер­ди­ли свои пись­мен­ные до­но­сы.

2 ок­тяб­ря 1938 го­да след­ствие бы­ло за­вер­ше­но; в об­ви­ни­тель­ном за­клю­че­нии го­во­ри­лось, что «до­про­шен­ный по де­лу в ка­че­стве об­ви­ня­емо­го Фо­мин Г. X. ви­нов­ным се­бя не при­знал, но до­ста­точ­но изоб­ли­ча­ет­ся тре­мя сви­де­тель­ски­ми по­ка­за­ни­я­ми и тре­мя оч­ны­ми став­ка­ми».

По­сле окон­ча­ния след­ствия Гав­ри­ил Ха­ри­то­но­вич со­дер­жал­ся в Та­ган­ской тюрь­ме в Москве. 25 ап­ре­ля 1939 го­да его осви­де­тель­ство­вал врач и уста­но­вил, что он бо­лен ту­бер­ку­ле­зом пра­во­го го­ле­но­стоп­но­го су­ста­ва, что остав­ля­ло ему ма­ло шан­сов пе­ре­жить за­клю­че­ние.

Суд при­го­во­рил его к пя­ти го­дам за­клю­че­ния в ис­пра­ви­тель­но-тру­до­вом ла­ге­ре и трем го­дам «по­ра­же­ния в граж­дан­ских пра­вах».

Гав­ри­ил Ха­ри­то­но­вич Фо­мин скон­чал­ся 22 ап­ре­ля 1942 го­да в Ун­жен­ском конц­ла­ге­ре НКВД и был по­гре­бен в без­вест­ной мо­ги­ле.