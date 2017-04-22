О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
28
апреля
в 19:00
Постные письма. Послесловие – встреча с архимандритом Саввой (Мажуко)
Навигация
Важные темы:

Православный календарь: 22 апреля

|
22 апреля. ПРАВМИР. Сегодня православные вспоминают святого мученика Евпсихия, мучеников Дисана епископа, Мариава пресвитера, Авдиеса и прочих 270-ти, святого преподобномученика Вадима архимандрита и мученика Гавриила Фомина.
Православный календарь: 22 апреля
Святой мученик Евпсихий Кесарийский. Около 1350 года. Монастырь Дечаны, Косово, Сербия. Фрагмент.

Святой мученик Евпсихий Кесарийский

Святой мученик Евпсихий родился в городе Кесарии Каппадокийской и получил христианское воспитание от своих знатных родителей.

Во время царствования Юлиана Отступника (361–363) вступил в христианский брак. В Кесарии тогда находился языческий храм богини Фортуны, очень почитаемой Юлианом Отступником. В то время как шло брачное торжество Евпсихия, язычники устроили жертвоприношение богине Фортуне.

Святой Евпсихий воспламенился ревностью о Господе, собрал народ и разрушил языческий храм. Разъяренный император Юлиан обрушил свой гнев не только на святого Евпсихия, но и на все население этого города. Одних граждан он казнил, более почетных отправил в изгнание; христианское духовенство было взято на военную службу, а у церквей отнято имущество.

Святого Евпсихия Юлиан велел любыми мучениями принудить принести жертву идолам. В течение многих дней святого страдальца истязали на виселице, а также железными когтями. Но вера его была тверда, и судья отдал приказание усечь мученика мечом († 362).

После гибели Юлиана Отступника христиане города Кесарии воздвигли прекрасную церковь над гробом святого Евпсихия и от его мощей получали помощь и исцеления.

Святые мученики епископ Дисан, пресвитер Мариав, Авдиес и прочие 270

Святые мученики епископ Дисан, пресвитер Мариав, Авдиес и прочие 270 приняли мученическую смерть († около 362–364) от персидского царя Сапора II. В плену они отказались отречься от христианской веры.

Святой преподобномученик Вадим

Святой преподобномученик Вадим архимандрит родился в IV веке в персидском городе Вифлапате, происходил из богатой и знатной семьи. В молодых годах он был просвещен христианским учением. Святой раздал часть имения и ушел в пустыню, где на свои средства основал монастырь. Для уединенной молитвы он уходил на гору и однажды удостоился видеть Славу Божию.

В то время персидский царь Сапор (310–381) начал преследовать христиан. Святого Вадима взяли вместе с семью учениками и ежедневно истязали в темнице, добиваясь, чтобы они отреклись от Христа и поклонились солнцу и огню. Но преподобный Вадим и его ученики твердо держались христианской веры. Четыре месяца пробыли исповедники в тюрьме. Все это время святой Вадим был духовным вождем и опорой для христиан, живших в Персии.

Один из приближенных царя Сапора, Нирсан, исповедовавший христианство и даже перенесший за это заключение в темницу, не выдержал испытания и отрекся от Христа. Он обещал выполнить любое повеление царя. Сапор потребовал от Нирсана, чтобы он собственноручно отсек голову святому Вадиму. За это он обещал ему прощение и награду. Нирсан не смог побороть в себе страха новых мучений и согласился ступить на предательский путь Иуды. Но руки его дрожали, и он не смог сразу отсечь голову святому.

Преподобномученик Вадим стоял неподвижно, перенося страшные удары, пока убийце не удалось наконец отрубить ему голову († 376). Возмездие за отречение не замедлило постигнуть несчастного: терзаемый совестью, он покончил с собой, бросившись на меч. После смерти царя Сапора 7 учеников преподобномученика Вадима вышли из темницы.

Мученик Гавриил Фомин

Гав­ри­ил Фо­мин ро­дил­ся в 1882 го­ду в се­ле Ива­че­во За­рай­ско­го уез­да в се­мье кре­стья­ни­на Ха­ри­то­на Фо­ми­на. Глу­бо­ко ве­ру­ю­щий че­ло­век, Гав­ри­ил по­мо­гал свя­щен­ни­ку в хра­ме и ис­пол­нял при церк­ви обя­зан­но­сти сто­ро­жа, ино­гда пел на кли­ро­се.

7 сен­тяб­ря 1938 го­да он был аре­сто­ван и об­ви­нен в рас­про­стра­не­нии контр­ре­во­лю­ци­он­ной кле­ве­ты и ве­де­нии раз­го­во­ров о ско­рой ги­бе­ли со­вет­ской вла­сти. По­сколь­ку Гав­ри­ил не со­гла­сил­ся при­знать лож­ных об­ви­не­ний, бы­ли вы­зва­ны «сви­де­те­ли», неко­то­рые из ко­то­рых слу­жи­ли неглас­ны­ми со­труд­ни­ка­ми НКВД; они и под­твер­ди­ли свои пись­мен­ные до­но­сы.

2 ок­тяб­ря 1938 го­да след­ствие бы­ло за­вер­ше­но; в об­ви­ни­тель­ном за­клю­че­нии го­во­ри­лось, что «до­про­шен­ный по де­лу в ка­че­стве об­ви­ня­емо­го Фо­мин Г. X. ви­нов­ным се­бя не при­знал, но до­ста­точ­но изоб­ли­ча­ет­ся тре­мя сви­де­тель­ски­ми по­ка­за­ни­я­ми и тре­мя оч­ны­ми став­ка­ми».

По­сле окон­ча­ния след­ствия Гав­ри­ил Ха­ри­то­но­вич со­дер­жал­ся в Та­ган­ской тюрь­ме в Москве. 25 ап­ре­ля 1939 го­да его осви­де­тель­ство­вал врач и уста­но­вил, что он бо­лен ту­бер­ку­ле­зом пра­во­го го­ле­но­стоп­но­го су­ста­ва, что остав­ля­ло ему ма­ло шан­сов пе­ре­жить за­клю­че­ние.

Суд при­го­во­рил его к пя­ти го­дам за­клю­че­ния в ис­пра­ви­тель­но-тру­до­вом ла­ге­ре и трем го­дам «по­ра­же­ния в граж­дан­ских пра­вах».

Гав­ри­ил Ха­ри­то­но­вич Фо­мин скон­чал­ся 22 ап­ре­ля 1942 го­да в Ун­жен­ском конц­ла­ге­ре НКВД и был по­гре­бен в без­вест­ной мо­ги­ле.

Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Благотворительный фонд
Остановим рак у Алины
Остановим рак у Алины
84% собрано / 133200.35 руб. осталось
Маленький Назар мечтает бегать
Маленький Назар мечтает бегать
48% собрано / 302267 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Ученые пригласили россиян на «Всероссийскую лабораторную» (видео)
Новостная служба "Православие и мир"

Акция «Всероссийская лабораторная» пройдет в 30 городах России

"
Екатеринбургская епархия опровергла сообщения о сносе храма XVIII века
Новостная служба "Православие и мир"

Успенская церковь была построена в 1782 году и входит в число старейших сохранившихся зданий Екатеринбурга

"
В Подмосковье освящен храм во имя блаженной Матроны Московской
Новостная служба "Православие и мир"

Храм построили при Центре здоровья «Верба Майер»

Все статьи автора
Статьи Дня
Зачем раздают артос: 5 вопросов
Редакция портала "Православие и мир"

Готовя трапезу, ученики оставляли место Господу и полагали на него хлеб

Я больше не могу быть священником
Петр Давыдов

Он называл себя «мальчиком в рясе» и не хотел жить в кавычках

Доктор Андрей Гнездилов: Люди плачут не от того, что болит
Дарья Рощеня

Как облегчить боль человеку?

самое читаемое

Я пообещала Богу: если выживу, возьму детей из детского дома25,619

Три улыбки21,180

Наступит момент, когда поздно будет присоединяться к Царству13,368

С первого класса они всего лишь статисты11,444

Как отвоевать личное пространство в многодетной семье8,692

10 ответов для тех, у кого только что обнаружили рак6,514

Досадная четверка из-за коньяка5,746

Я превратился в беспомощного мальчика5,702

Челябинская епархия предупредила о подготовке массового суицида4,220

Детские лагеря 2017: стоит ли рисковать ребенком3,423

лучшие авторы

Новостная служба31,187

Георгий Михайлович Гупало23,248

Сергей Худиев13,118

Марина Солотова12,744

Дарья Рощеня11,809

Наталья Ромашина8,605

Дмитрий Емец8,412

Анна Маленко6,150

Ксения Туркова5,492

Редакция портала "Православие и мир"4,369

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть