Православный календарь: 22 апреля

Святой мученик Евпсихий Кесарийский
Святой мученик Евпсихий родился в городе Кесарии Каппадокийской и получил христианское воспитание от своих знатных родителей.
Во время царствования Юлиана Отступника (361–363) вступил в христианский брак. В Кесарии тогда находился языческий храм богини Фортуны, очень почитаемой Юлианом Отступником. В то время как шло брачное торжество Евпсихия, язычники устроили жертвоприношение богине Фортуне.
Святой Евпсихий воспламенился ревностью о Господе, собрал народ и разрушил языческий храм. Разъяренный император Юлиан обрушил свой гнев не только на святого Евпсихия, но и на все население этого города. Одних граждан он казнил, более почетных отправил в изгнание; христианское духовенство было взято на военную службу, а у церквей отнято имущество.
Святого Евпсихия Юлиан велел любыми мучениями принудить принести жертву идолам. В течение многих дней святого страдальца истязали на виселице, а также железными когтями. Но вера его была тверда, и судья отдал приказание усечь мученика мечом († 362).
После гибели Юлиана Отступника христиане города Кесарии воздвигли прекрасную церковь над гробом святого Евпсихия и от его мощей получали помощь и исцеления.
Святые мученики епископ Дисан, пресвитер Мариав, Авдиес и прочие 270
Святые мученики епископ Дисан, пресвитер Мариав, Авдиес и прочие 270 приняли мученическую смерть († около 362–364) от персидского царя Сапора II. В плену они отказались отречься от христианской веры.
Святой преподобномученик Вадим
Святой преподобномученик Вадим архимандрит родился в IV веке в персидском городе Вифлапате, происходил из богатой и знатной семьи. В молодых годах он был просвещен христианским учением. Святой раздал часть имения и ушел в пустыню, где на свои средства основал монастырь. Для уединенной молитвы он уходил на гору и однажды удостоился видеть Славу Божию.
В то время персидский царь Сапор (310–381) начал преследовать христиан. Святого Вадима взяли вместе с семью учениками и ежедневно истязали в темнице, добиваясь, чтобы они отреклись от Христа и поклонились солнцу и огню. Но преподобный Вадим и его ученики твердо держались христианской веры. Четыре месяца пробыли исповедники в тюрьме. Все это время святой Вадим был духовным вождем и опорой для христиан, живших в Персии.
Один из приближенных царя Сапора, Нирсан, исповедовавший христианство и даже перенесший за это заключение в темницу, не выдержал испытания и отрекся от Христа. Он обещал выполнить любое повеление царя. Сапор потребовал от Нирсана, чтобы он собственноручно отсек голову святому Вадиму. За это он обещал ему прощение и награду. Нирсан не смог побороть в себе страха новых мучений и согласился ступить на предательский путь Иуды. Но руки его дрожали, и он не смог сразу отсечь голову святому.
Преподобномученик Вадим стоял неподвижно, перенося страшные удары, пока убийце не удалось наконец отрубить ему голову († 376). Возмездие за отречение не замедлило постигнуть несчастного: терзаемый совестью, он покончил с собой, бросившись на меч. После смерти царя Сапора 7 учеников преподобномученика Вадима вышли из темницы.
Мученик Гавриил Фомин
Гавриил Фомин родился в 1882 году в селе Ивачево Зарайского уезда в семье крестьянина Харитона Фомина. Глубоко верующий человек, Гавриил помогал священнику в храме и исполнял при церкви обязанности сторожа, иногда пел на клиросе.
7 сентября 1938 года он был арестован и обвинен в распространении контрреволюционной клеветы и ведении разговоров о скорой гибели советской власти. Поскольку Гавриил не согласился признать ложных обвинений, были вызваны «свидетели», некоторые из которых служили негласными сотрудниками НКВД; они и подтвердили свои письменные доносы.
2 октября 1938 года следствие было завершено; в обвинительном заключении говорилось, что «допрошенный по делу в качестве обвиняемого Фомин Г. X. виновным себя не признал, но достаточно изобличается тремя свидетельскими показаниями и тремя очными ставками».
После окончания следствия Гавриил Харитонович содержался в Таганской тюрьме в Москве. 25 апреля 1939 года его освидетельствовал врач и установил, что он болен туберкулезом правого голеностопного сустава, что оставляло ему мало шансов пережить заключение.
Суд приговорил его к пяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере и трем годам «поражения в гражданских правах».
Гавриил Харитонович Фомин скончался 22 апреля 1942 года в Унженском концлагере НКВД и был погребен в безвестной могиле.