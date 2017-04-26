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Православный календарь: 26 апреля

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26 апреля. ПРАВМИР. В среду православные чтут память священномученика Артемона Лаодикийского, мученицы Фомаиды Александрийской (Египетской), святого мученика Крискента.
Православный календарь: 26 апреля

Священномученик Артемон Лаодикийский

0Священномученик Артемон родился в первой половине III века в Лаодикии Сирийской от христианских родителей.

С юных лет он посвятил себя служению Церкви. Когда император Диоклитиан (284-305) начал жестокое гонение на христиан, святой Артемон был уже старцем. Император издал указ, чтобы все христиане принесли жертвы идолам. Тогда Артемон проник в капище богини Артемиды и разбил идолов.

Прибыв в Лаодикию, военачальник Патрикий устроил пятидневные торжества в честь языческих богов, а затем направился в капище Артемиды для принесения жертвы. Он узнал, кто разрушил капище, и с отрядом воинов направился к церкви, где молились христиане. Не дойдя до церкви, Патрикий почувствовал внезапный озноб, а затем жар, так что его пришлось, еле живого, внести в первый находившийся на пути дом.

1Патрикий испугался смерти и объявил, что верует во Христа. По молитве святителя Сисиния болезнь оставила его. Но совершившееся чудо не изменило закоснелой души язычника.

Отправившись в Кесарию, Патрикий встретил старца. Он узнал от язычников, что встреченный на пути – тот самый Артемон, который разрушил капище Артемиды. Он приказал схватить его и отвести в город Кесарию.

Огромный котел наполнили кипящей смолой. Воины должны были бросить туда святого Артемона. Но когда Патрикий подъехал на коне к котлу, желая проверить, кипит ли смола, два Ангела в виде орлов схватили его самого и бросили его в котел, а мученик Артемон остался жив.

Язычники отсекли святому голову в 303 году.

Святой мученик Крискент

0Святой мученик Крискент происходил из знатного рода и жил в Мирах Ликийских. Однажды, когда толпа жителей города шла в языческий храм, он стал убеждать их оставить язычество и прийти ко Христу. Об этом стало известно правителю города.

Когда правитель спросил святого о его происхождении, святой, не желая навести неприятности на своих родственников, ничего не сказал, кроме того, что он христианин. Правитель знал отца святого Крискента и, желая угодить ему, советовал святому Крискенту принести жертву идолам только для вида, а в душе оставаться христианином.

1На это святой мученик безбоязненно ответил: «Невозможно, чтобы тело делало не то, что мыслит душа, так как душа управляет и движет телом».

Святого мученика Крискента били, строгали железными зубьями, а затем сожгли в пылающей печи.

Святитель Андрей Критский упоминает о мученике Крискенте в Слове на день памяти святителя Николая Чудотворца.

Святая мученица Фомаида

Святая мученица Фомаида родилась в городе Александрии в христианской семье. С детства она была воспитана в благочестии и любила читать Священное Писание.

В 15 лет юную отроковицу выдали замуж за рыболова, тоже христианина. Молодые супруги жили в семье родителей мужа, где святую Фомаиду любили за кротость, незлобие, доброту и целомудрие.

Свекор святой Фомаиды, по наущению диавола, пленился ее красотой. Когда его сын ушел ночью на рыбную ловлю, он стал склонять невестку к греху. Напрасно святая Фомаида увещевала безумевшего старика, напоминая ему о Страшном Суде и о наказании за грех. Разъяренный твердостью святой Фомаиды, он в безумии схватил меч и стал угрожать ей смертью. Но святая Фомаида твердо ответила: «Если ты даже рассечешь меня надвое, не отступлю от заповеди Господней». Ослепленный страстью свекор взмахнул мечом и рассек святую Фомаиду. Святая приняла мученическую кончину за свое целомудрие и верность заповеди Божией в 476 году.

Убийцу постигла Божия кара. Он мгновенно ослеп и не мог найти двери, чтобы убежать. Утром пришли друзья мужа святой. Они открыли двери и увидели тело святой Фомаиды и окровавленного слепого старика. Убийца сам сознался в своем злодеянии и просил осудить его на смертную казнь. В то время в Александрию пришел из пустынного скита преподобный Даниил. Он велел монахам ближнего Октодекадского монастыря принести тело мученицы и похоронить в монастырской усыпальнице. Некоторые из монахов недоумевали, как можно хоронить женщину вместе с монахами. Преподобный Даниил сказал: «Эта отроковица – мне и вам мать. Она умерла за чистоту».

После торжественного погребения преподобный Даниил возвратился в свой скит. Вскоре один из молодых монахов стал жаловаться ему, что его мучают плотские страсти. Преподобный Даниил велел ему пойти и помолиться у гробницы святой мученицы Фомаиды. Инок исполнил повеление старца. Во время молитвы у гробницы он заснул тонким сном. Тогда ему явилась святая Фомаида и сказала: «Отче, прими благословение и иди с миром».

Проснувшись, инок почувствовал радость и мир в своей душе. После этого плотская брань больше не смущала его. Авва Даниил объяснил ему: «Благословение – дар мученицы целомудрия; такое дерзновение имеют перед Богом подвижники чистоты».

В последующие времена многие находили у гробницы святой Фомаиды освобождение от страстей и духовную радость. Мощи святой мученицы Фомаиды были перенесены в Константинополь в один из женских монастырей. В 1420 году их видел русский паломник иеродиакон Зосима.

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