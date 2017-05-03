Православный календарь: 3 мая

3 мая. ПРАВМИР. В среду православные чтут память Преподобных Феодора Трихина, Александра Ошевенского, а также Святого Анастасия Синаита I, Патриарха Антиохийского.

Преподобный Феодор Трихина

Преподобный Феодор Трихина родился в богатой константинопольской семье. В юности он удалился в пустынную обитель во Фракии и принял монашество. Преподобный был строгим постником, носил только одну грубую, колючую власяницу, отчего и был прозвав Трихиною, то есть «Власяничным». Этим именем был назван и монастырь, в котором он подвизался. При жизни преподобный творил много чудес и исцелений. После смерти от его святых мощей истекало целебное миро, которое излечивало многие болезни и изгоняло нечистых духов.

Время жизни преподобного Феодора неизвестно.

Преподобный Александр Ошевенский

Преподобный Александр Ошевенский родился 17 марта 1427 года в 80 верстах от Белозерска в Вышеозерской волости, за несколько месяцев до кончины преподобного Кирилла Белозерского († 9 июня 1427 г.), с которым был связан в последующем духовными узами всю жизнь.

Алексей (мирское имя преподобного Александра Ошевенского), пятый сын богатого земледельца Никифора Ошевена и супруги его Фотинии, был долгожданным ребенком и родился по усердным молитвам Фотинии. С дозволения родителей он отправился помолиться в Кирилло-Белозерский монастырь и остался там.

Игумен полюбил юношу за смирение и вскоре предложил ему принять постриг. Но Алексей отказался, решив испытать себя. Изучая Священное Писание, он шесть лет прислуживал братии послушником и лишь тогда принял иноческий постриг.

К тому времени родители его переселились в село Волосово, в 30 верстах от Каргополя вниз по реке Онеге. Вскоре Никифор испросил у новгородского боярина Иоанна место для поселения у реки Чурьюги, получившее название Ошевенской слободы.

Преподобный Александр просил у игумена разрешения принять от родителей последнее благословение и прощение, чтобы затем уйти на уединенное житие. Обрадованный встречей отец предложил сыну поселиться на реке Чурьюге и обещал содействовать в устроении пустыни. Преподобному Александру понравилось место.

Он водрузил крест в основание будущей обители и дал обет пребывать здесь до конца жизни. Когда преподобный Александр пришел к игумену в третий раз и рассказал ему, как звал его на устроение обители чудный голос, как обещался он пребывать на том месте, настоятель отпустил его, благословив иконами Божией Матери Одигитрии и святителя Николая Чудотворца.

Преподобный Александр осветил избранное место иконами, поручил отцу наблюдать за строительством церкви, а сам отправился к архиепископу Новгородскому Ионе (1459-1470). Архиепископ Иона посвятил его в сан пресвитера и поставил игуменом обители.

После кончины игумена обитель начала быстро приходить в упадок. Но преподобный не оставил попечения о ней. Однажды монастырскому служителю Марку было видение во сне: обитель полна народу; седой старец в святительской одежде крестом осеняет работающих на постройке. Другой старец, с длинной бородой, окропляет святой водой, а третий, среднего роста, с русыми волосами, кадит. Четвертый, молодой, следит за ними издали. Третий старец, а это был преподобный Александр Ошевенский, объяснил, что ему помогают святитель Николай Чудотворец и преподобный Кирилл Белозерский, а юноша, стоявший поодаль, был дьяком Матфеем, которого вскоре постригли с именем Максим и избрали в игумена обители, как и предрек в видении преподобный Александр. Инок Максим был поставлен во игумена архиепископом Новгородским Сергием (1483-1485) и восстановил обитель. Он настоятельствовал до 1525 года.

При построении нового храма во имя святителя Николая по указанию явившегося преподобного Александра были обретены его нетленные мощи. Тогда же был написан его образ согласно с тем, каким он являлся инокам, и по рассказу знавшего его старца. Преподобный Александр Ошевенский был среднего роста, с сухим лицом и впалыми щеками, с небольшой и не густой бородой, с проседью в русых волосах. В таком виде он и изображается на иконах.

Святой Анастасий Синаит I, Патриарх Антиохийский

Святой Анастасий Синаит I, Патриарх Антиохийский, начал свой иноческий подвиг на Синайской горе, почему и был назван Синаитом. Он вступил на патриарший престол в 562 году в царствование императора Юстиниана (527-565).

В то время распространилась ересь монофизитов. Сам император склонился на сторону еретиков. Святитель Анастасий выступил против ереси. Он рассылал послания по всем церквам и ежедневно разъяснял в своем храме Православное учение о двух естествах Господа Иисуса Христа. Все сомневавшиеся и колебавшиеся в вере ждали с надеждой слова святого Патриарха Анастасия.

Разгневанный Юстиниан, узнав об этом, хотел низвергнуть святителя Анастасия с Антиохийского престола, но внезапно тяжело заболел. Перед смертью он принес покаяние Церкви и составил прекрасное молитвословие “Единородный Сыне и Слове Божий”, вошедшее в чин Божественной литургии. В нем он выразил Православное учение о двух естествах Господа Иисуса Христа.

После Юстиниана вступил на престол император Иустин Младший (565-578), который возобновил гонение на святителя Анастасия и в 572 году сослал его в заточение. Возвратившись в 593 году из изгнания, святитель Анастасий управлял Церковью шесть лет и мирно скончался (21 апреля 599).

В изгнании святитель Анастасий написал несколько догматических и нравоучительных сочинений, а также перевел на греческий язык труд святителя Григория Двоеслова «О пастырском служении».