Правовед о высказывании Игоря Лебедева: «Уроки доброты» нужны не только в школах

Правовед Елена Митюшкина – о высказывании депутата Госдумы Игоря Лебедева, предложившего абортировать детей-инвалидов.

К сожалению, не у одного Игоря Владимировича Лебедева такая «слепая» душа, которая еще не в состоянии видеть Другого как самого себя и его право на жизнь. Человек вырос – а душа еще нет. Получение Игорем Владимировичем юридического образования (его специальность – правоведение) тоже не дало ему почему-то понимания картины мира. Думаю, не читал он и Конвенцию о правах инвалидов, ратифицированную Россией. Когда рассказываю о Конвенции детям – дети и то начинают задумываться… Сейчас официально вводят в образовательных учреждениях «уроки доброты» (а это именно о том самом!). Есть Методические рекомендации Министерства образования с соответствующей программой таких уроков.

Кстати, интересно – а наши народные избранники проходят какие-нибудь периодические курсы повышения квалификации? Может, «уроки доброты» не только в школах нужны? И с некоторой «практикой»: проехать по городу в инвалидной коляске, пройтись с закрытыми глазами… Или обнять родного человека, убрав руки. Может, вот тут и душа проснется? Не сделать ли такой «тренинг» нашему депутату?

Игорь Владимирович! Я Вас лично хочу пригласить хоть на денек в одно удивительное место, которое создали сами граждане (такие места уже есть в нашей стране), где счастливы те, которых Вы так не по-людски «пожалели». И именно они помогут Вам понять то, что не хватает Вашей душе. А мы с Вами как раз поговорим (как коллеги-правоведы) о том, какими должны быть законы для наших сограждан, которых Вы почему-то определили на другую сторону жизни. Именно они учат окружающих, всех нас, смыслу жизни и человеческому предназначению в ней. Именно через них приходит в наши души Любовь, через которую и происходит истинное принятие Другого как самого себя. И такой путь прошла та большая (а я в этом уверена) часть нашего гражданского общества, которая с душевной болью столь остро отреагировала на Ваши слова.

Не надо Вам сейчас больше ничего говорить об этом. Подумайте о своей душе – и просто сделайте шаг к пониманию того, о чем Вы публично сообщили миру, в котором живете. Это будет поступок Человека. Гражданина страны, которая в своей Конституции называет себя социальным государством – а это ведь как раз о том, как граждане этого государства заботятся друг о друге. Это ведь про Любовь, в которой нуждается каждый человек на Земле. И Вы тоже.

«Мы… соединенные общей судьбой на своей земле…» Это начало нашей Конституции. И законы этого государства, которые именно Вы принимаете во исполнение Основного Закона страны – Конституции – Вы принимаете во исполнение этой воли народа, в интересах всех граждан страны, своих избирателей. И в своих, как гражданина. И в моих. И в интересах, прежде всего, всех тех, о которых Вы высказались. Они ведь тоже Ваши избиратели. И мы все – один народ великой страны, победившей фашизм – тот самый фашизм, который начинался с призывов, о которых многие сейчас вспомнили, прочитав Ваши слова. И это страшно. И очень печально, что государственный человек, которому народ доверил обустройство своей Родины, видит ее лучшее будущее через «освобождение» общества от человека с инвалидностью. Но этого никогда не будет в нашей России. Этот не наш путь.

Елена Юрьевна Митюшкина – юрист-консультант региональной благотворительной общественной организации «Центр лечебной педагогики». Центр был создан в 1989 году по инициативе родителей и специалистов для помощи детям с особенностями развития. Своей задачей ставитстремимся помочь реализовать право людей с нарушениями развития на образование, реабилитацию и достойную жизнь. За годы работы в Центре получили помощь более 19000 детей и их семей.