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Праздничную линейку в московской школе перенесли из-за Курбан-байрама

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28 августа. ПРАВМИР. Праздничная линейка, приуроченная к началу учебного года, в московской школе №2107 перенесена на 4 сентября.
Праздничную линейку в московской школе перенесли из-за Курбан-байрама

Такое решение принял управляющий совет школы, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя управляющего совета Максима Макарова.

«На заседании управляющего совета большинством голосов родителей было принято решение о переносе торжественной линейки по случаю начала учебного года с 1 на 4 сентября», — заявил Макаров. Он пояснил, что перенесут только линейку, школа будет работать в День знаний в «обычном режиме».

По его словам, большинству родителей удобен перенос линейки, так как многие не успеют вернуться с отдыха к 1 сентября. Он также отметил, что в школе учатся в том числе дети из мусульманских семей. «В принятом нами решении нет никакого конфликта», — заявил Макаров.

Кроме того, главы муниципальных образований Московской области рекомендовали руководству 35 школ, которые расположены вблизи мест проведения мусульманского праздника Курбан-байрам, 1 сентября перенести время проведения линеек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования Подмосковья.

Школам рекомендовано перенести время линеек на 10:00.

Курбан-байрам – один из крупнейших мусульманских праздников. Он отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа – паломничества мусульман в Мекку. Праздник продолжается три дня, в 2017 году его начало выпадает на 1 сентября.

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