О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь порталу Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Праздник, которого нет

|
И, может быть, снова я встречу эту пожилую женщину – когда-то, несколько лет подряд, я исправно встречал ее 2 или 3 января, она выходила поутру из своего подъезда, шла к соседней помойке, на которую кто-то из жильцов многоквартирного минусинского дома уже выбросил елку, отработавшую новогоднюю ночь, всю в остатках мишуры и дождика (в наших краях чаще попадаются не елки, а пихточки, но не суть), и забирала елку к себе домой…
Праздник, которого нет
Фото: Caters News Agency

Елка для внуков

Священник Сергий Круглов

Священник Сергий Круглов

– Я живу-то на пенсию, каждый раз елку покупать мне не по карману. А одноразовую пластмассовую – тоже не хочу, от нее живым не пахнет… Зачем вообще мне эта елка? Для внуков… Каждый год надеюсь: а вдруг приедут, ну или хоть позвонят. Но нет… Не приезжают. Младший внук с родителями то в Турцию едет, то еще куда, они состоятельные, молодые, хочется повидать мир, понятно, чего им со старухой-то время проводить. Ну а старшие внуки – у тех вообще своя жизнь, они меня давно забыли…

Нет, я не жалуюсь. Просто вот жду каждый год, вдруг приедут, подарочки им под елку кладу… А тут как раз люди выбрасывают ненужные елки, ну чего бы не подобрать.

Новый год прошел? Ну и что… Мне Новый год не важен. Я верующая, встречаю Рождество Христово, как положено. А Новый год… Во-первых, это же пост, так ведь, батюшка?

А во-вторых…

Во-вторых, когда-то Новый год для нее был главным праздником в жизни, сказкой, чудом, как для многих и многих.

Как «для миллионов советских детей», помните, был такой слоган… Была триада ангелов – Дед Мороз, Снегурочка и Новый Год, мальчик с нашиваемой каждый раз по истечении очередного календаря-численника на грудь новой датой, цифрой, обещающей светлое будущее, новую сказочную жизнь; были враги – Волк, Лиса, Ворона, которым могучий Дед Мороз грозил пальцем, упрятанным в красную рукавицу: «Ух вы негодные!..» – и врагов уносила метель, им в новую жизнь не было хода, туда мог въехать только на сказочном автомобиле Снеговик-почтовик, сквозь звездную пургу везущий счастье ожидающим его детям, прибывающий аккурат под бой курантов, весело разгружающий мешок с подарками, и рай приходил во вспышках салюта, в сочетании запаха хвои и мандаринов, и в какую бы сторону света ни увозила Кая таинственная Снежная Королева, он неизбежно возвращался назад…

Тик-так. Календарь истонченный
На нет декабрем источен.
Молчит эбонитовый черный
Аналоговый телефон.

Мечтою застуженно-синей
Войди же! И трубку снимай,
И, диска вертя алюминий,
Лет сорок назад отмотай.

Я слышу: твои позывные
Прогнозом погод леденят,
И куры твои снеговые
На санках уносят меня.

Я вижу провис серпантина,
Я чую подарки твои,
И горечь твоих апельсинов,
И запах кровавой хвои.

Под нами – дымы и бураны,
Под нами, на дне городов,
Мерцают льдяные экраны
Твоих голубых огоньков.

Стремительно в сон, как под гору,
В надежде, что все-таки ввысь,
Кладбищем рождественских елок
Катись, мое детство, катись.

На полюс! И снова, и снова
Душа попытается смочь
Сложить заповедное слово,
Покуда не кончилась ночь.

Но вот ведь и эта светлая морозная сказка, оказывается, мало от чего может спасти человека.

Приметы праздника, которого нет

Сказка – она как жалость: может согреть, может утешить, может, как спичка вместе с андерсеновской девочкой, умереть вместе с тобой, но спасти, властно и сильно переменить жизнь… Тут нужно что-то совсем другое.

Знакомый врач сказал мне, что у них есть термин – «предновогодняя депрессия». И неудивительно.

Солнечные дни в декабре сокращаются, ночь и зима наступают, мир лихорадит трагедиями и конфликтами, календарь тает, а я прихожу к этой дате с пустым карманом, с планами и надеждами, в который раз несбывшимися, с внутренними и внешними проблемами, как и в прошлый год – нерешенными, а вокруг нарастает праздничная лихорадка, музыка, ритм, реклама орет в уши, витрины горят, снег хрустит, елочные базары цветут, толпы текут из магазинов в магазины («Вы слышали?! С первого-то числа все подорожает, все исчезнет, все кончится! Успевайте набить закрома, сделать запасы!..»), и есть вроде бы все приметы с детства любимого праздника, но самого-то этого праздника нет, и сердце уже отчаялось его ждать, и хвоя пахнет совсем не так, и елочные игрушки оборачиваются изнанкой простых дутых стекляшек, и мандарины не сладки, и надежда на то, что у меня не вышло, но уж у моих-то детей все будет по-другому, слёзна и бессильна…

Щелкунчиком по древу мировому
Все скачешь, куколка, нелепая душа,
Дыша хвоёй, к ореху золотому
Хотя на шаг приблизиться спеша.

Ничья рука в твоем раю не тронет
Из ломких леденцов ни одного,
И свет бенгальский в этой тьме не тонет,
Горит, шипя, не грея никого.

А заводные плюшевые слуги
Откупорят игристую пыльцу
И добродетелей стеклянные заслуги,
Из ваты вытащив, подвесят на весу.

В картонной вечности куранты полночь лупят,
Но, как орех, мышами трачен, год
И новый, наступая, не наступит,
И старый, умирая, не умрет.

Почему мы перестаем верить (во что? варианты: «в сказку», «в Деда Мороза», «в лучшее», «в новогоднее чудо» и так далее)?

Я не вижу иного ответа, кроме как спросить: а мы действительно верили?

И кто такие – «мы»?

«Я» – это кто?

Фото: Рахманов Николай

Фото: Рахманов Николай

Жалость бессильна, если жалеешь только себя

Моя рефлексия по поводу Нового года – словно попытка снова вернуться в детство, снова стать маленьким, залезть под необъятно большую новогоднюю елку, скрыться среди мишуры и игрушек, уткнуться в плюшевого зайца, закрыть глаза и спасение от всего полагать в том, что – всё, тук-тука, я в домике, ничего не хочу знать и ни за что не хочу отвечать. Дед Мороз? Он приносит не свободу и не спасение, он приносит подарки. А я ведь (вспомни-ка, душа) уже получил столько подарков в своей жизни, но все они ушли в прошлое, вслед за перелистываниями календаря, ничего не сохранилось, все утекло меж пальцев, и я так и не научился быть за них благодарным, благодарным за все в моей жизни…

Воистину, Рождество Христово как посленовогодний январский праздник дано нам всем, предновогодне-депрессивным, покалеченным детским чаянием сказки и неполучением оной, тем, кто разуверился в Деде Морозе, кто обнаружил самого себя переросшим размеры детской и перестал считать ее своим укрытием, как шанс на взросление, как шанс на спасение.

Спасти нас может Тот, Кто Сам пришел в мир младенцем и нам напомнил: «Будьте как дети – но не капризны, маловерны и инфантильны, а чисты и просты».

Тот, Кто родился в морозную ночь, чтобы пойти ради нас, по любви к нам, на крест и утвердить его во славе, утвердит во славе и нашу новогоднюю елку. И Дед Мороз и Снегурочка поистине станут теми, кем они должны быть – добрыми ангелами сказки, если мы сами станем теми, кем нам предназначено быть.

…Я думаю все это, а тем временем желаю помянутой мною женщине – радости, здравия, счастья и доброго Нового года. И, разумеется, поздравляю с близящимся Рождеством Христовым.

Почему я это делаю? Из жалости? Ну, в какой-то мере да, из жалости в том числе.

Я говорил выше о том, что жалость хороша, но бессильна?

Так вот, уточню: бессильна жалость, когда жалеешь себя самого.

А вот когда жалеешь кого-то другого… Такая жалость есть начало чего-то нового, важного, восходящего к Богу, про которого сказано: «Ты еси Бог, творяй чудеса».

Теги:
, , , ,
Понравилась статья? Помоги сайту!
Правмир существует на ваши пожертвования.
Ваша помощь значит, что мы сможем сделать больше!
Любая сумма
Пожертвовать
300
Пожертвовать
Автоплатёж  
Подписаться
500
Пожертвовать
1 000
Пожертвовать
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Молитва в новогоднюю ночь: список храмов
Молитва в новогоднюю ночь: список храмов
Мария Строганова

Ночные службы двух столиц

Россияне рассказали, как и где встретят Новый год и Рождество
Россияне рассказали, как и где встретят Новый год и Рождество
Новостная служба "Православие и мир"

Большинство проведет праздник у себя дома в кругу родных и близких

Матери-одиночки в шоке: новогодний ролик ударил по больному (+видео)
Матери-одиночки в шоке: новогодний ролик ударил по больному (+видео)
Новостная служба "Православие и мир"

В самом банке говорят, что рекламный ролик пропагандирует не насилие, а любовь

Благотворительный фонд
Генетические исследования: Дать полноценную жизнь детям
Генетические исследования: Дать полноценную жизнь детям
81% собрано / 63961 руб. осталось
Татьяна Трифонова: Победить лейкоз
Татьяна Трифонова: Победить лейкоз
4% собрано / 1229971 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Пожалейте жертв “Боярышника”
Священник Сергий Круглов

Шанс на спасение – есть. Но именно обычное сострадание должно лежать в основе всего этого

"
Рискованная молитва
Священник Сергий Круглов

Что делать, если близкий человек наложил на себя руки или умер некрещеным

"
Молодой Папа. Жгучая неутоленность любви
Священник Сергий Круглов

Священник Сергий Круглов о Церкви как передовой линии фронта

Все статьи автора
Статьи Дня
Герои года: 118 реальных историй спасения
Новостная служба "Православие и мир"

Обычные люди весь год спасали ближних, зачастую отдавая свою жизнь за других

Выходные без боли
Нюта Федермессер

Памятка для новогодних каникул. И пусть вам это не пригодится...

Грипп: как лечиться и можно ли не заболеть?
Антон Родионов

В России эпидемия гриппа – уже официально

самое читаемое

Дима Зицер: «Раннее развитие» – просто способ зарабатывания денег51,567

В Удмуртии студент спас выброшенного в мусорный бак младенца22,643

Удочерение: вживить в себя готового ребенка13,569

Найдены останки почти всех погибших в авиакатастрофе Ту-15412,968

В уходящем году каждые шесть минут за Христа погибал один человек8,853

Господи, благослови детей, зверей и пьяных Дедов Морозов6,910

Плыть против течения5,775

Семь книг для детей и взрослых5,325

Молитва в новогоднюю ночь: список храмов5,210

Минздрав рассказал о лекарстве от рака с «фантастическим результатом»4,367

лучшие авторы

Новостная служба113,892

Настя Дмитриева51,567

Валерия Михайлова25,090

Протоиерей Александр Ильяшенко21,935

Оксана Головко13,569

Священник Константин Камышанов6,910

Епископ Иона (Черепанов)5,775

Алексей Варламов5,325

Мария Строганова5,210

Анастасия Сенникова3,218

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2016 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта