Председатель СК взял под личный контроль расследование гибели людей на морозе

13 февраля. ПРАВМИР. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовных дел, возбужденных по фактам смерти пожилых людей в республике Саха (Якутия) и Московской области.

«Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных объективно провести расследование и детально разобраться в столь вопиющих случаях смерти пожилых людей», – говорится в сообщении Следственного комитета.

Уголовное дело в Московской области расследуется по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека», в Якутии – по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

«В обоих случаях имела место преступная халатность ответственных лиц как городской больницы в Московской области, так и дома престарелых в Республике Саха (Якутия)», – сообщает СК.

Ранее стало известно, что пожилая женщина замерзла на смерть во дворе Щелковской больницы в Московской области после того, как ночью вышла из помещения во двор. Исчезновение пенсионерки заметили только с утра. За два дня до этого в Якутии мужчина насмерть замерз на пороге дома-интерната. В 40-градусный мороз он провел шесть часов около здания, но ему никто не открыл дверь.