Представитель РПЦ, муфтий, лама и раввин вошли в обновленную Общественную палату

20 марта. ПРАВМИР. Владимир Путин подписал Указ «Об утверждении членов Общественной палаты Российской Федерации».

Указ опубликован на официальном сайте президента РФ.

В списке 40 имен, среди которых религии представляют:

Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви c обществом и СМИ;

Андрей Бальжиров, Санжай Лама, постоянный представитель Буддийской традиционной сангхи России в городе Москве;

Александр Борода, президент Централизованной религиозной организации ортодоксального иудаизма «Федерация еврейских общин России»;

Альбар Крганов, муфтий, председатель Духовного управления мусульман города Москвы и Центрального региона России «Московский Муфтият»;

Дамир Мухетдинов,– первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации.

Всего в состав Общественной палаты России входит 168 человек, 40 из которых назначает президент. В этой году обновлено более половины «президентской квоты» – Путин назначал 23 новых члена ОП.

Еще 85 членов делегируют в ОП региональные общественные палаты и еще 43 члена выбираются из представителей общероссийских общественных объединений.