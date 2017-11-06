Представительство РПЦ может вернуться в Сирию в начале 2018 года

6 ноября. ПРАВМИР. В столице Сирии может вновь начаться работа представительства Русской Православной Церкви.

Представитель Патриарха Московского и всея Руси при патриархе Антиохийском и всего Востока игумен Арсений (Соколов) рассказал РИА “Новости”, что представительство РПЦ может вернуться в Дамаск уже в начале следующего года.

“С тех пор как начались всем известные события в Сирии, деятельность представительства Московского патриархата в Дамаске была перенесена в Бейрут. Сейчас дело идет к миру, наступает момент, когда нужно подумать о возвращении работы представительства обратно в сирийскую столицу. Мы надеемся, что скоро богослужения станут регулярными”, – отметил в интервью ТАСС игумен Арсений.

В минувшее воскресенье в Храме Игнатия Богоносца Московского патриархата в Дамаске состоялась праздничная служба. Богослужение прошло там впервые с февраля этого года. Служба собрала несколько десятков соотечественников из разных городов Сирии.

Представительно Русской Православной Церкви открылось в Дамаске в 1958 году. Богослужения в Храме Игнатия Богоносца не прерывались ни разу с 1973 года до начала военного конфликта в Сирии. В 2012 году после начала кризиса представительство РПЦ было переведено в Ливан.