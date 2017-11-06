О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Ждём Вас!
9
ноября
в 19:00
Киноклуб «Правмир» – легендарный фильм Чарли Чаплина «Малыш»
Навигация
Важные темы:

Представительство РПЦ может вернуться в Сирию в начале 2018 года

|
6 ноября. ПРАВМИР. В столице Сирии может вновь начаться работа представительства Русской Православной Церкви.
Представительство РПЦ может вернуться в Сирию в начале 2018 года
Фото: pixabay.com

Представитель Патриарха Московского и всея Руси при патриархе Антиохийском и всего Востока игумен Арсений (Соколов) рассказал РИА “Новости”, что представительство РПЦ  может вернуться в Дамаск уже в начале следующего года.

“С тех пор как начались всем известные события в Сирии, деятельность представительства Московского патриархата в Дамаске была перенесена в Бейрут. Сейчас дело идет к миру, наступает момент, когда нужно подумать о возвращении работы представительства обратно в сирийскую столицу. Мы надеемся, что скоро богослужения станут регулярными”, – отметил в интервью ТАСС игумен Арсений.

В  минувшее воскресенье в Храме Игнатия Богоносца Московского патриархата в Дамаске состоялась праздничная служба. Богослужение прошло там впервые с февраля этого года. Служба собрала несколько десятков соотечественников из разных городов Сирии.

Представительно Русской Православной Церкви открылось в Дамаске в 1958 году. Богослужения в Храме Игнатия Богоносца не прерывались ни разу с 1973 года до начала военного конфликта в Сирии. В 2012 году после начала кризиса  представительство РПЦ было переведено в Ливан.

Теги:
,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру

Поскольку вы здесь…

… у нас есть небольшая просьба. Все больше людей читают портал "Православие и мир", но средств для работы редакции очень мало. В отличие от многих СМИ, мы не делаем платную подписку. Мы убеждены в том, что проповедовать Христа за деньги нельзя.

Но. Правмир это ежедневные статьи, собственная новостная служба, это еженедельная стенгазета для храмов, это лекторий, собственные фото и видео, это редакторы, корректоры, хостинг и серверы, это ЧЕТЫРЕ издания Pravmir.ru, Neinvalid.ru, Matrony.ru, Pravmir.com. Так что вы можете понять, почему мы просим вашей помощи.

Например, 50 рублей в месяц – это много или мало? Чашка кофе? Для семейного бюджета – немного. Для Правмира – много.

Если каждый, кто читает Правмир, подпишется на 50 руб. в месяц, то сделает огромный вклад в возможность о семье и обществе.

Внести свой вклад

Похожие статьи
Православные и католики займутся восстановлением христианских святынь в Сирии
Православные и католики займутся восстановлением христианских святынь в Сирии
Новостная служба "Православие и мир"

Некоторые сирийские храмы полностью уничтожены, многие монастыри разрушены или разграблены

Разграбленные боевиками храмы восстанавливают в сирийском городе Маалюла
Разграбленные боевиками храмы восстанавливают в сирийском городе Маалюла
Новостная служба "Православие и мир"

Один из храмов сможет принять прихожан в ближайшее время

Детский омбудсмен: мы знаем о 400 детях, которых незаконно вывезли за границу
Детский омбудсмен: мы знаем о 400 детях, которых незаконно вывезли за границу
Новостная служба "Православие и мир"

Кузнецова сообщила, что ей известно о вывозе детей в Сирию, Ирак и другие проблемные регионы

Благотворительный фонд
9 месяцев реабилитации для особых детей
9 месяцев реабилитации для особых детей
1% собрано / 5742186 руб. осталось
Не инвалид: За жизнь после травмы!
Не инвалид: За жизнь после травмы!
53% собрано / 735540.05 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Михаил Задорнов принес покаяние и примирился с Церковью
Новостная служба "Православие и мир"

Священник просит молитв о рабе Божием Михаиле

"
Техасский стрелок ранее был судим военным трибуналом за нападение на свою семью
Новостная служба "Православие и мир"

Он был приговорен к году тюрьмы, а после уволен.

"
Церковь чтит память иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
Новостная служба "Православие и мир"

Икона прославилась чудотворением в 1688 году

Все статьи автора
Статьи Дня
Епископ Ахтубинский Антоний: Священство – это ради Иисуса, а не ради хлеба куса
Дарья Рощеня

Про общину, кризис пастырства и духовные проблемы общества

И вот мы уже все историки!
Оксана Головко

В стиле 1937-го: почему опасно “играть в историю”

Почему мы ностальгируем по СССР?
Сергей Худиев

И как эта попытка найти смысл жизни провалилась

самое читаемое

Казанская икона Богоматери: история, чудеса, молитвы22,041

С чего ты взял, что Господь на твоей стороне?14,113

Ошибка хороших христиан (+аудио)8,768

Церковь чтит память Казанской иконы Божией Матери в 2017 году — 4 ноября5,321

Мы забываем, что перед нами человек, а не “сволочь, опять нажрался!”5,280

Церковь в Техасе – до трагедии (фото)4,338

Михаил Задорнов принес покаяние и примирился с Церковью3,505

10 православных святынь с высоты птичьего полета2,686

Улыбка Бога1,864

Неизвестный расстрелял прихожан церкви на юге Техаса1,739

лучшие авторы

Новостная служба26,015

Редакция портала "Православие и мир"23,125

Архимандрит Андрей (Конанос)14,162

Епископ Шлиссельбургский Григорий (Лебедев)8,784

Иван Алексюк5,295

Анна Резникова2,685

Дмитрий Забелин1,872

Сергей Дурылин1,513

Александр Кравецкий1,383

Дарья Рощеня825

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий Словарь Правмира
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
(!) Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Наверх
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить