Преподаватель МГУ призвала провести проверку заданий Всероссийской олимпиады по русскому языку

25 октября. ПРАВМИР. Преподаватель МГУ, специалист по истории русского языка Екатерина Кислова призвала провести служебную проверку вариантов школьного этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку 2017-2018 года.

Филолог считает задания некорректными и не соответствующими возрасту детей и методике преподавания русского языка, существующей в школах.

“Существенная часть заданий школьного этапа олимпиады по русскому языку некорректна и содержит разнообразные ошибки”, – говорится в открытом письме Екатерины Кисловой, опубликованном на сайте “Гильдия словесников”.

Далее ученый приводит подробный разбор заданий и их недостатков, среди них она указывает методическую непродуманность заданий, недостаточность контекстов для определения значения устаревших слов, некорректные формулировки заданий, методическую бессмысленность заданий и непродуманность оценки, несоответствие уровня фоновых знаний школьников нужным для решения заданий, вторичность заданий и ненаучность литературы, на которую опираются составители.

По мнению преподавателя, существенная часть заданий вызывает ощущение бессмысленности школьной олимпиады по русскому языку.

“В большей части данных школьникам заданий нет системности, нет места для лингвистического рассуждения, нет возможности вывести решение с опорой на имеющуюся базу и показать ход своей мысли”, – говорится в письме.



“Чтобы выиграть в этой бесконечной “угадайке”, учителям нужно учить с детьми наизусть словари Фасмера и Срезневского, обучать пятиклашек древнерусскому и, начиная с седьмого класса, заучивать наизусть учебник Е.А.Галинской по исторической грамматике. А можно просто рекомендовать родителям уже в 4-5 классах купить ребенку смартфон и научить незаметно проносить его на олимпиаду”, – отмечает преподаватель.

Своим обращением Екатерина Кислова ставит вопрос о компетентности составителя/составителей заданий по истории языка и о соответствии уровня их знаний выполняемой работе.

“Предложенные ими в этом году задания полны ошибок, неточностей и некорректных формулировок, признают в качестве авторитетных ненаучные и антинаучные труды и тем самым дискредитируют филологию как науку”, – заключает она.