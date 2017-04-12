Пресс-служба Патриархии опровергла благословление на выпуск iPhone к Пасхе

«Формулировка «В РПЦ благословили» является чистой воды обманом, поскольку для такой формулировки нужно благословение Патриарха или решение Синода, чего, разумеется не может быть в принципе в отношении подобных вещей, а какие-то действия отдельно взятого епископа (еще нужно понять как было все на самом деле) никак не могут быть основанием для такого обобщения. Агрессивная рекламная кампания производителя, конечно, оправдывает с его точки зрения любые средства, но так поступать просто нечестно», – написал Волков.
Накануне российская компания Caviar, специализирующаяся на отделке смартфонов и других гаджетов, представила драгоценные iPhone 7, моделей «Отче Наш» и «Спаси и Сохрани», выпущенные к Пасхе.
В релизе компании говорилось, что стоимость телефонов начинается от 199 тысяч рублей, что они были освящены в Городецком Федоровском мужском монастыре и получили благословение епископа Городецкого и Ветлужского Августина.
Информацию об этом распространили многочисленные интернет-СМИ.