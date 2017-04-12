Пресс-служба Патриархии опровергла благословление на выпуск iPhone к Пасхе

12 апреля. ПРАВМИР. Пресс-секретарь Патриарха Московского и Всея Руси Александр Волков опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что Русская Православная Церковь благословила продажу люксовых моделей мобильных телефонов нет.

«Формулировка «В РПЦ благословили» является чистой воды обманом, поскольку для такой формулировки нужно благословение Патриарха или решение Синода, чего, разумеется не может быть в принципе в отношении подобных вещей, а какие-то действия отдельно взятого епископа (еще нужно понять как было все на самом деле) никак не могут быть основанием для такого обобщения. Агрессивная рекламная кампания производителя, конечно, оправдывает с его точки зрения любые средства, но так поступать просто нечестно», – написал Волков.

Накануне российская компания Caviar, специализирующаяся на отделке смартфонов и других гаджетов, представила драгоценные iPhone 7, моделей «Отче Наш» и «Спаси и Сохрани», выпущенные к Пасхе.

В релизе компании говорилось, что стоимость телефонов начинается от 199 тысяч рублей, что они были освящены в Городецком Федоровском мужском монастыре и получили благословение епископа Городецкого и Ветлужского Августина.

Информацию об этом распространили многочисленные интернет-СМИ.