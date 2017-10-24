Преставился ко Господу протоиерей Николай Лосский

24 октября. ПРАВМИР. В минувший понедельник после продолжительной болезни на 88-м году жизни отошел ко Господу известный богослов и филолог протоиерей Николай Лосский.

Вечером этого же дня во Всехскорбященском храме в Париже (4, rue Saint-Victor, 75005, Paris), клириком которого являлся протоиерей Николай, состоялась панихида по новопреставленному.

Отпевание протоиерея Николая пройдет в храме Свято-Сергиевского богословского института (93 rue de Crimée) в среду в 10.00, сообщает сайт Корсунской епархии.

Несмотря на преклонный возраст и тяжелую болезнь, протоиерей Николай вплоть до последних дней своей жизни посещал все храмовые богослужения и причащался Святых Христовых Тайн.

Протоиерей Николай Владимирович Лосский (1929-2017), клирик парижского прихода в честь иконы Божией Матери “Всех Скорбящих Радости” и святой Женевьевы Парижской, богослов, церковный деятель и филолог-англист, родился 20 ноября 1929 года в Париже.

С 1964 года был профессором Парижского университета в Нантер. До 1989 года — главный редактор журнала «Вестник Русского Западно-Европейского Патриаршего Экзархата» Московского Патриархата.

Был активным деятелем международного православного движения, работал во Всемирном Совете Церквей. Член комиссии «Вера и церковное устройство».

В 2002 году был рукоположен во диакона, в 2006 году – стал священником. В 2009 году был возведён в сан протоиерея.