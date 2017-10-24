О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Преставился ко Господу протоиерей Николай Лосский

|
24 октября. ПРАВМИР. В минувший понедельник после продолжительной болезни на 88-м году жизни отошел ко Господу известный богослов и филолог протоиерей Николай Лосский.
Преставился ко Господу протоиерей Николай Лосский

Вечером этого же дня во Всехскорбященском храме в Париже (4, rue Saint-Victor, 75005, Paris), клириком которого являлся протоиерей Николай, состоялась панихида по новопреставленному.

Отпевание протоиерея Николая пройдет в храме Свято-Сергиевского богословского института (93 rue de Crimée) в среду в 10.00, сообщает сайт Корсунской епархии.

Несмотря на преклонный возраст и тяжелую болезнь, протоиерей Николай вплоть до последних дней своей жизни посещал все храмовые богослужения и причащался Святых Христовых Тайн.

Протоиерей Николай Владимирович Лосский (1929-2017), клирик парижского прихода в честь иконы Божией Матери “Всех Скорбящих Радости” и святой Женевьевы Парижской, богослов, церковный деятель и филолог-англист, родился 20 ноября 1929 года в Париже.

С 1964 года был профессором Парижского университета в Нантер. До 1989 года — главный редактор журнала «Вестник Русского Западно-Европейского Патриаршего Экзархата» Московского Патриархата.

Был активным деятелем международного православного движения, работал во Всемирном Совете Церквей. Член комиссии «Вера и церковное устройство».

В 2002 году был рукоположен во диакона, в 2006 году – стал священником. В 2009 году был возведён в сан протоиерея.

Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру

Поскольку вы здесь…

… у нас есть небольшая просьба. Все больше людей читают портал "Православие и мир", но средств для работы редакции очень мало. В отличие от многих СМИ, мы не делаем платную подписку. Мы убеждены в том, что проповедовать Христа за деньги нельзя.

Но. Правмир это ежедневные статьи, собственная новостная служба, это еженедельная стенгазета для храмов, это лекторий, собственные фото и видео, это редакторы, корректоры, хостинг и серверы, это ЧЕТЫРЕ издания Pravmir.ru, Neinvalid.ru, Matrony.ru, Pravmir.com. Так что вы можете понять, почему мы просим вашей помощи.

Например, 50 рублей в месяц – это много или мало? Чашка кофе? Для семейного бюджета – немного. Для Правмира – много.

Если каждый, кто читает Правмир, подпишется на 50 руб. в месяц, то сделает огромный вклад в возможность о семье и обществе.

Внести свой вклад

Благотворительный фонд
Литвинов Ваня: Продолжить бороться!
Литвинов Ваня: Продолжить бороться!
15% собрано / 889141 руб. осталось
Гарева Лариса: Помочь, чтобы «завтра» наступило
Гарева Лариса: Помочь, чтобы «завтра» наступило
85% собрано / 51750 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Церковь чтит память преподобных Оптинских старцев
Новостная служба "Православие и мир"

Вначале предполагалось потрудиться над обретением святых мощей четырех старцев

"
В Томской епархии переводят Евангелие на исчезающий чулымский язык
Новостная служба "Православие и мир"

"
В Минобре обсудили с родителями возможность введения в школах курса о семейной жизни
Новостная служба "Православие и мир"

Вопрос включения курса в школьную программу будет рассмотрен в ноябре

Все статьи автора
Статьи Дня
“Если бы мужчины каялись в абортах как женщины, мы бы жили в другой стране”
Оксана Головко

Протоиерей Федор Бородин о катастрофе, которая происходит с мужчинами

Можно ли покрестить ребенка без огласительной беседы?
Сергей Худиев

“Батя чудит, а у нас еда стынет, да и оплачено все!”

Нюта Федермессер: Разве милосердно не обезболивать?
Ольга Алленова

Где здесь христианская мораль?

самое читаемое

Доктор Комаровский: Я – главный защитник бабушек (видео)21,311

Однажды я загляну в глаза, которые отдала моя дочь10,459

Едва он зашел в центр репродукции, как его охватил животный страх9,880

Архимандрит Андрей (Конанос): Не мешайте детям выбрать свой путь6,512

Нуждается ли Бог в нашей защите?3,317

Церковь празднует память преподобного Амвросия Оптинского2,673

Корсунская икона: тайна Христа и Церкви2,010

Я была настроена рожать, но все изменил один звонок…1,823

“Бог, если Ты есть, то пусть я поймаю рыбку!”1,815

Патриарх Иерусалимский Феофил: Церкви должны объединиться для защиты христианского присутствия на Святой земле937

лучшие авторы

Артем Левченко21,311

Ройс Янг10,459

Илья Тимкин9,880

Митрополит Антоний Сурожский6,663

Архимандрит Андрей (Конанос)6,512

Новостная служба5,874

Надежда Соловьева4,957

Священник Сергий Круглов3,317

Ольга Шульчева-Джарман2,010

Марина Меньшикова1,823

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий Словарь Правмира
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
(!) Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Наверх
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить