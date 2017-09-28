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Президент Белоруссии предложил организовать встречу Патриарха Кирилла и Папы Римского

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28 сентября. ПРАВМИР. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает организовать в Минске встречу Патриарха Кирилла и Папы Римского.
Президент Белоруссии предложил организовать встречу Патриарха Кирилла и Папы Римского
Фото: БЕЛТА

Об этом он заявил на встрече с участниками пленарного заседания Совета епископских конференций Европы.

«Здесь было замечено о результативности встречи Папы Римского и Патриарха Кирилла. Где-то там, далеко на Кубе. Думаю, надо подумать, чтобы они встретились здесь, в Минске. Это как раз сегодня то место, где можно обсуждать проблемы и Запада и Востока, Севера и Юга, и всей планеты», – цитирует Лукашенко БЕЛТА.

«Если вы с Православной церковью придете к такому пониманию, я и белорусский народ сделаем все, чтобы вы, ваши руководители, наши руководители – католической и православной церквей – сделали эту встречу в Минске исторической. Подумайте над этим», – предложил президент Белоруссии.

Александр Лукашенко заметил, что проведение заседания Совета епископских конференций Европы в Беларуси именно в этот период во многом символично. В этом году отмечается 500-летие издания белорусским просветителем и гуманистом Франциском Скориной первой печатной книги на старобелорусском языке, которой стал Псалтырь. Труды первопечатника сделали Слово Божие еще более доступным для восточнославянских народов.

«Кроме того, мы встречаемся в год 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Святым Престолом. Убежден, наше сотрудничество с Католической церковью будет и дальше плодотворно развиваться на благо мира и созидания», – сказал глава белорусского государства.

Он отметил: «Сегодня Беларусь не просто географический центр Европы. Это предначертано Господом. Мы на протяжении многих веков являемся той страной, где гармонично соседствуют разные религии. Их взаимодействие во многом повлияло на формирование белоруской нации, ее культурное и духовное развитие».

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