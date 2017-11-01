Президент еврейской общины поблагодарил Патриарха Кирилла за борьбу с антисемитизмом

Выступление раввина состоялось на открытии ХХI Всемирного русского народного собора, сообщает Interfax.
“Хочу выразить слова благодарности за неоднократно выраженную принципиальную позицию против антисемитизма и ксенофобии, это неоценимый вклад в развитие межрелигиозных отношений в нашей стране”, – заявил Александр Борода.
Президент ФЕОР отметил, Русская Православная Церковь и лично Патриарх Кирилл играют большую роль в развитии духовных, моральных и семейных ценностей в нашей стране. Он подчеркнул при этом, что, в отличие от России, “на Западе многие выбирают и активно пропагандируют порочный образ жизни, который полностью противоречит Божественному закону”.
Открытие XXI Всемирного русского народного собора состоялось 1 ноября 2017 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Тема форума – “Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития”.