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Президент еврейской общины поблагодарил Патриарха Кирилла за борьбу с антисемитизмом

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1 ноября. ПРАВМИР. Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода выразил благодарность Патриарху Кириллу за борьбу с антисемитизмом.
Президент еврейской общины поблагодарил Патриарха Кирилла за борьбу с антисемитизмом
Фото:moscow-jerusalem.ru

Выступление раввина состоялось на открытии ХХI Всемирного русского народного собора, сообщает Interfax.

“Хочу выразить слова благодарности за неоднократно выраженную принципиальную позицию против антисемитизма и ксенофобии, это неоценимый вклад в развитие межрелигиозных отношений в нашей стране”, – заявил Александр Борода.

Президент ФЕОР отметил, Русская Православная Церковь и лично Патриарх Кирилл играют большую роль в развитии духовных, моральных и семейных ценностей в нашей стране. Он подчеркнул при этом, что, в отличие от России, “на Западе многие выбирают и активно пропагандируют порочный образ жизни, который полностью противоречит Божественному закону”.

Открытие XXI Всемирного русского народного собора состоялось 1 ноября 2017 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Тема форума – “Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития”.

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